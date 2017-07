Linişte şi… concedii Magazin Salajean

Daniel Săuca

A venit, a venit iar vremea…concediilor oficiale. Fie vorba între noi, mulţi dintre români sunt în concediu „neoficial” pe tot parcursul anului, başca zilele de naştere, onamasticile, sfinţii, sărbătorile „legale” şi/sau cele religioase, începutul şi sfârşitul de săptămână etc., etc. Interesantă, oarecum, vorba din popor, că dacă lenea ar durea, 90 la sută dintre români ar începe să strige. Nu e numai lene, e şi nepăsare, delăsare, indiferenţă, cum doriţi. Marile subiecte ale naţiei, ale presei naţionale – ca să fim, totuşi, exacţi – din aceste zile, sunt, în ordinea numerelor de pe tricou, următoarele: S-a dat startul pentru alegerile parlamentare; se „desenează” harta colegiilor uninominale din judeţe ( Sălajul, după cum ştiţi, va avea, pentru Camera Deputaţilor, câte un colegiu pe fiecare oraş, plus un număr de comune); „PSD şi PNL şi-au împărţit judeţele spre disperarea PD-L”; „decapitările” din PSD; bacalaureatul la DNA; lucrările Sinodului Bisericii Ortodoxe Române (sunt curios dacă mitropolitul Corneanu va fi sau nu „pedepsit” pentru că s-a împărtăşit în urmă cu o lună la o slujbă greco-catolică); creşterile de preţuri la benzină, motorină, energie electrică, alimente ş.a.; va candida Ion Iliescu pentru încă un mandat de senator sau îşi va scrie memoriile?; coduri, galben, roşu…; Băsescu s-a înfuriat pe „băieţii răi” din Justiţie; nunta lui Cristian Chivu cu Adelina Elisei; „secretele nunţii dintre Adelina şi Cristi”; „Adelina şi Cristi, o nuntă ca-n poveşti”; salariul minim pe economie, 500 sau 540 de lei?; violatorul fetiţei de 11 ani a fost prins, „cu ajutorul SRI”; amprentarea rromilor în Italia; Markó Béla şi Tökés László s-au întâlnit pentru a găsi o formulă de colaborare electorală; creşterea inflaţiei; ministrul de Externe, Lazăr Comănescu, în vizită în Republica Moldova; BRAT: Aproximativ 4 milioane de români accesează internetul cel puţin o dată pe săptămână; Vasile Dâncu, Ioan Rus şi Vasile Puşcaş au demisionat din toate funcţiile deţinute în PSD, mai puţin din partid ş.a. Prin Sălaj, destul de probabil, până prin septembrie va fi, din nou, linişte şi pace…

P.S.: Editorial apărut la rubrica de față în 9 iulie 2008. S-a schimbat ceva, esențial, între timp?