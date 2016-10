La Şimleu Silvaniei: Un alt mod de cinstire a Armatei României Magazin Salajean

Motto: „Armata noastră e tare prin sufletul ei”.

Mihail Sadoveanu (1880-1961), academician şi scriitor român

Spre sfârşitul lunii lui Brumărel, înaintea Praznicului Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, în oraşul de la poalele Măgurii, Şimleu Silvaniei, s-au organizat activităţi multiple în instituţiile de învăţământ şi în Regimentul 69 Artilerie Mixtă „Silvania”, prin care Armata României a fost sărbătorită cu măreţie, printr-un alt mod de cinstire! Spre exemplu, la Şcoala Gimnazială „Silvania” s-a desfăşurat o inedită întâlnire tematică interactivă a elevilor din clasele a VIII-a (98 de fete şi băieţi) cu reprezentanţi ai Centrului Militar Judeţean Sălaj (lt.col. Silviu Abudănii şi plt.adj. Leonard Vişen) şi ai UM 01468 din Şimleu Silvaniei (lt.col. Vasile Niţă şi cpt. Liana Filip) care, printre altele, au evidenţiat modul de acces în cariera militară, structura pregătirii în unitate şi misiunile pe care militarii români din Şimleu Silvaniei le-au executat în teatrele de operaţii din afara ţării. În plus, a fost prezentat un film de scurt metraj despre liceele militare din România, precum şi armamentul uşor de infanterie, iar elevii au putut să se familiarizeze cu acesta. De menţionat că, doi foşti elevi şimleuani, student fruntaş Ovidiu Sabău (Academia Militară a Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu) şi elev caporal Alexandru Afrim ( clasa a XI-a la CN Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia), au vorbit despre programele şi activităţile pe care le desfăşoară în cele două instituţii de învăţământ. La buna desfăşurare a întâlnirii a contrubuit conducerea şcolii, iar prof. Simona Chimişliu (consilier şcolar) a mediat întreaga activitate.

De asemenea, în Garnizoana şimleuană s-au desfăşurat diferite concursuri sportive între echipele reprezentative ale unităţilor acesteia, ale Inspectoratului de Situaţii de Urgenţă Sălaj şi ale Poliţiei oraşului Şimleu Silvaniei, sub coordonarea mr. Sorinel Băla. La Cercul Militar al oraşului a fost organizat simpozionul tematic „Armata României, la ceas aniversar” la care au participat cadre militare active, în rezervă şi în retragere, personal civil şi invitaţi. Au prezentat referate domnii: lt.col. Anghel Ioana – comandantul Batalionului 315 Artilerie „Simion Bărnuţiu” (Contribuţia Artileriei la luptele pentru eliberarea părţii de nord a Transilvaniei) şi lt. col. Marius Pop – şeful de stat major al Batalionului 316 Asigurare Date „Guruslău” (Semnificaţia Zilei de 25 Octombrie), iar col. Ştefan Toader – comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania” a relatat unele aspecte ale activităţilor desfăşurate în acest an de regiment. Fiecare dintre cele trei expozeuri a scos în evidenţă unele fapte de seamă ale oştirii noastre, constituindu-se într-un real argument pentru cinstirea Armatei României. Pentru amintirea drumului de luptă al Armatei a 4-a de Nord, participantă în cel De-al Doilea Război Mondial, un pluton de militari din cadrul comandamentului Regimentului 69 Artilerie Mixtă „Silvania” a executat un marş, marcând acest drum şi depunând coroane de flori la Monumentele Eroilor din localităţile: Supuru de Sus, Supuru de Jos şi Acâş ( toate din judeţul Satu Mare) – sub conducerea col. Ştefan Toader şi a lt. Bogdan Cosma. O companie a regimentului a marcat acelaşi drum de luptă, ajungând până la Carei, în prezenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis, iar un pluton al Batalionului 317 Sprijin Logistic „Voievodul Gelu”, sub comanda lt.col. Nicolae Oros, a participat la activităţi pentru omagierea eroilor români căzuţi în lupte pe teritoriul Ungariei în Al Doilea Război Mondial, la Cimitirul Eroilor Români din Budapesta!

În acelaşi context major, marţi, 25 Octombrie 2016, în vecinătatea Parcului Central al oraşului Şimleu Silvaniei, în faţa Sfintei Troiţe a Bisericii Ortodoxe nr.1, pe o vreme prielnică, s-a desfăşurat o amplă ceremonie de cinstire a Armatei României, cea care, la data de 25 Octombrie 1944, a eliberatTransilvania de Nord de sub ocupaţia şi administraţia străine (horthyste), în urma Bătăliei de la Carei. S-a adus un evlavios omagiu Eroilor neamului românesc, de la soldat la general, cei care şi-au dat viaţa pentru: unitatea naţională, libertatea şi independenţa României, acelora care – prin jertfa supremă – au făcut istorie pe pământul românesc şi pe cel european. Totodată, militarilor activi, indiferent de grad şi de funcţie, cei care sunt la datorie sub Drapelul României, celor în rezervă şi în retragere, precum şi veteranilor de război li s-a mulţumit pentru nobila şi neobosita activitate, una de înalt patriotism şi de vădită dăruire pusă în slujba ţării, pentru aceleaşi idealuri majore: asigurarea şi garantarea suveranităţii, independenţei şi unităţii statului nostru, a integrităţii teritoriale a României şi a democraţiei ei constituţionale (cum spuneam şi scriam cândva). Întregul ceremonial a fost monitorizat de lt.col. Dănuţ Buzea, făcând şi un compediu despre armată, iar sonorizarea a aparţinut domnului Romeo Oltean (Primăria şimleuană).

Solemnitatea a început cu primirea onorului de col. Ştefan Toader şi ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş – primarul oraşului Şimleu Silvaniei, cei care au salutat Drapelul de Luptă şi au trecut în revistă Garda de Onoare formată din militari ai Garnizoanei şimleuane, comandată de mr. Marius Vetişan. După intonarea Imnului de Stat al României (Fanfara „Promenada” din Zalău, dirijor- Lucian Pop), a urmat Te Deumul unui sobor de preoţi ai Bisericilor Ortodoxe (preot protopop Dan Haiduc şi preot militar Ioan Adrian Crâşmar) şi Greco-Catolice (preot Florin Mărincean şi preot Mircea Vasile Ardelean) şi parastasul de pomenire pentru eroii români căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi întregirea neamului românesc.

În această conjunctură, despre semnificaţia şi importanţa Zilei de 25 Octombrie, într-un spirit civic şi patriotic, au vorbit: col. Ştefan Toader, ing. Lucian Bode – deputat în Parlamentul României, prof. ing. Balogh Alexandru – veteran de război şi ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş. Din partea comandamentului Garnizoanei Şimleu Silvaniei, col. Ştefan Toader a conferit câte o Diplomă de Excelenţă, în semn de apreciere pentru colaborarea cu instituţia militară şimleuană, domnilor: ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, prof. ing. Balogh Alexandru, cpt. Ioan Mălan – şeful Secţiei de Pompieri Şimleu Silvaniei, subcomisar Gabriel Coman – şeful Poliţiei Şimleu Silvaniei, Gabriel Nicolae Mirghiş – SC Proiect Construct „Transilvania” Oradea, Remus Perşe – SC „Drum Construct” Şimleu Silvaniei, Vasile Siciu – SC „Silva” Şimleu Silvaniei şi prof. Traian Albu – Şcoala „Horea”.

Apoi, în acordurile muzicale ale Imnului Eroilor, înclinându-şi frunţile cu smerenie, în semn de recunoştinţă şi cinstire a eroilor neamului românesc, au depus coroane de flori reprezentanţi ai: Primăriei, Garnizoanei, Cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi Veteranilor de război, Poliţiei şi Secţiei de Pompieri Şimleu Silvaniei, Partidului Naţional Liberal, Partidului Social Democrat, Uniunii Democratice a Maghiarilor din România (filialele locale ale acestora), CN „Simion Bărnuţiu”, Şcolilor Gimnaziale din oraş, CT „Iuliu Maniu”, LT „Ioan Ossian”, Bisericilor Ortodoxe şi Greco-Catolice şimleuane, Spitalului Orăşenesc „Prof.dr. Ioan Puşcaş” şi SC „Simex” SA Şimleu Silvaniei.

A urmat un frumos program cultural-artistic susţinut de elevi reprezentanţi ai Şcolii Gimnaziale „Horea” şi ai CN „Simion Bărnuţiu”, sub conducerea dirijorală a prof. Traian Albu (Şcoala Gimnazială „Horea”) şi în acompaniamentul orchestral al cantautorului Petre Gliguţa (Cercul Militar şimleuan). Aceştia, prin măiastra interpretare a poeziilor: 25 Octombrie; Salutaţi, Oastea Română!; Oastea Ţării; Odă, ostaşilor români; Portretul noului soldat; Întâiul vers şi a cântecelor: Înainte, marş!; Bravi ostaşi; În frumoasa Românie; Măi, bădiţă militar!; Fraţilor de arme; Ai grijă, Doamne Sfinte! şi La mulţi ani!, au sensibilizat întreaga asistenţă.

A urmat defilarea Gărzii de Onoare, în acompaniamentul Fanfarei „Promenada”, într-o atmosferă înălţătoare, demnă pentru cinstirea Armatei României, pe strada principală a oraşului, 1 Decembrie 1918. Ceremonia s-a încheiat cu un atractiv „concert de promenadă” al Fanfarei „Promenada” în Parcul Central al urbei (bine-ar fi să se repete şi cu alte ocazii – vocea spectatorilor!) şi cu un program de muzică populară susţinut de formaţia şimleuană „Dan Lazăr”, în clubul Cercului Militar Şimleu Silvaniei.

Aşadar, în acest mod a fost cinstită Armata României în oraşul Şimleu Silvaniei, pentru că Ziua de 25 Octombrie s-a constituit într-un simbol naţional, rămânând în memoria românilor, fiind ziua în care România îşi sărbătoreşte Armata, pe toţi aceia care au fost şi sunt în slujba ei. Armata noastră are pregătirea şi puterea pentru a-şi îndeplini misiunile şi pentru a onora şi a duce mai departe tradiţia şi menirea de instituţie fundamentală a statului român.

La Mulţi Ani, ARMATA ROMÂNIEI!

Prof. Marin ŞTEFAN

