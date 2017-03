Horror, între două lumi Olivian Vadan

Nu știu dacă de la voi se vede la fel, însă de pe geamul meu observ că suntem prinşi între două lumi. Da, de foarte mulți ani suntem imobilizați între lumea lor, a celor care și-au înfipt dosurile în scaunele Puterii, de unde emit legi care să le îndulcească viața, să le îngroașe conturile din bănci și să-i scape de ghearele legii, şi lumea noastră, a celor care suportăm cu încăpățânare mizeriile politrucilor, lăturile pe care ni le servesc zilnic. Departe de a crede în nu știu ce teorie a conspirației, sunt absolut convins că tot ceea ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri face parte dintr-o regie bine pusă la punct de actualii guvernanți. Da, știu, în ultimii ani am mai participat la multe alte scene de genul acesta, dar parcă actorii erau mai ageamii, mai ponderați în fapte și atitudine. Dacă atunci aveam sentimentul că suntem angrenați fără voia noastră în milioane de roluri secundare dintr-un “film cu proști”, astăzi văd că suntem actori într-un film horror, unde linia care separă fatalul de supraviețuire este din ce în ce mai fragilă.

După ce ne-au umplut podul cu angajamente care ar fi dat pe spate pe oricine, promisiuni care au ajuns de altfel la sufletul propriilor asistați social, guvernul Grindeanu lucrează intens, zilele acestea, prin tot felul de manevre vizibile, la bunăstarea celui mai iubit dintre conducători, precum şi a acoliţilor lui. Într-o ţară secătuită de sărăcie, cu o economie intrată de zeci de ani în moarte clinică, miniştrii lui Dragnea și-au canalizat forțele pentru a extinde afacerea cu porci pe care o are plodul familiei, la care se adaugă alte afaceri cu restaurante, cluburi şi piscine. Totodată, premierul Grindeanu a anunţat smerit măsuri de sprijin pentru investiţii în infrastructura necesară activităţilor de agrement şi acordarea de garanţii substanţiale de către stat pentru creditele de investiţii destinate înfiinţării şi dezvoltării centrelor de acest tip, afaceri care fac parte de altfel din portofoliul plodului amintit. Ei bine, acestea sunt priorităţile Guvernului PSD, care a promis în campania electorală tot felul de facilităţi pentru populaţia aflată la limita subzistenţei. Mă întreb oare ce facilități ar fi generat eminențele din actualul Guvern dacă fiul lui Dragnea ar fi fost “pește” (deși nu m-ar mira să controleze și o astfel de “afacere”)? Am fi primit oferte de genul “doi în unu” la intrarea în primul bordel sau s-ar fi creat pur și simplu instituția “Loteriei prostituatelor”? Cert este că, în condițiile date, i-aș propune plodului din Teleorman să își deschidă o firmă de transport. Poate, așa, după atâția amar de ani, ne vom pricopsi și noi, ceilalți, cu o autostradă mică, acolo…

Aflăm așadar că bătălia care se dă astăzi pentru proiectele de ordonanţă şi pentru subvenţiile substanţiale nu este pentru ţăranul nostru de rând, ci evident este vorba despre o “dedicație” făcută lui Dragnea junior, care se ocupă de afaceri cu porci. Copilul (în spatele căruia bănuim cine se ascunde) nu cumpără porci de la ţăranul român, pentru că nu are niciun interes, ci îi importă pur și simplu din occident, mai precis din Germania şi Olanda, ca apoi să-i îndoape cu diverse concentrate la ferma lui, după care îi vinde în toată ţara. Și cine ar putea fi mai bine dus de nas ca să susțină o astfel de “dedicație”, dacă nu actualul ministru al Agriculturii, Petre Daea? Da, vorbim despre același politruc înghețat pe veci în gândirea comunistă, un babuin cu față umanoidă care, din propriul său puţ intelectual, a debitat o teorie cu care a uimit o țară întreagă: “Prin înălţimea plopului, se realizează umbră în stânga sau în dreapta şi se umbresc suprafeţele de jur împrejurul plopului”. Ei sunt miniștrii care conduc Guvernul și care, cu un tupeu inimaginabil, ne servesc zilnic gogoși pentru binele poporului. În tot acest timp, de cealaltă parte a liniei, săracii României sunt tot mai săraci, bolnavii sunt tot mai bolnavi și idioții, evident, sunt tot mai idioți. Trist, dar adevărat.

