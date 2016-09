„Hoinar prin Sălaj” – frumuseţile meleagurilor noastre în expoziţia profesorului Mirel Matyas Florin Negoiţă

Sala principală a clădirii Transilvania din Zalău a găzduit luni, la orele prânzului, o expoziţie de fotografie a cunoscutului profesor Mirel Matyas de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău. Pasionat de fotografie, tradiţii, arhitectură şi istorie, profesorul de matematici din Zalău este dovada cea mai limpede da faptului că dragostea pentru artă poate merge până departe, dincolo de profesia de bază care, în opinia unora, nu ar mai lăsa loc prea generos altor pasiuni, cu atât mai mult cu cât ele contrastează puternic cu ceea ce profesorul predă zilnic, în cifre şi ecuaţii. Geometria a căpătat un alt înţeles în obiectivul aparatului de fotografiat al dascălului, dar şi al celor doi elevi de la prestigiosul Colegiu zălăuan cu care profesorul a colaborat în multe din proiectele sale.

Selecţia de fotografii prezentată în cadrul expoziţiei a adus, printre altele, dovezile cele mai sensibile şi mai de preţ ale frumuseţii judeţului Sălaj, dincolo de clădirile moderne care, de multe ori mai mult strică decât să înfrunuseţeze. Biserici de lemn, cruci şi simboluri ascunse în satele sălăjene, portul popular, case vechi şi rosturi ale oamenilor de la sat, peisaje şi locuri de o rară frumuseţe reprezintă doar câteva din cele ce se regăsesc în fotografiile selectate. Expoziţia a strâns laolaltă doar câteva imagini alese din sutele de cadre pe care inimosul profesor le-a surprins, singur sau împreună cu tinerii colaboratori, Marius Criste şi Cezar Fodoca, elevi în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”.

Fotografia – pagină dintr-o poveste

Doina Cociş, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Natţonal Sălaj i-a îndemnat pe tinerii liceeni veniţi la expoziţie să încerce, fiecare după dorinţa şi timpul disponibil, să îşi dorească să afle mai mult şi să promoveze fiecare măcar câteva din minunile isorice şi tradiţionale sălăjene. “Este important să ştim de unde am plecat şi unde am ajuns.Toate fotografiile care alcătuiesc această expoziţie – o mică parte din sutele cuprinse în zeci de albume- reprezintă fiecare o parte din identitatea noastră, a celor care ne-am născut, am trăit, ori trăim în Sălaj. Voi, cei tineri, sunteţi cei care trebuie să ducă mai departe ceea ce noi promovăm acum. Este important să credeţi în toate aceste frumuseţi, unice în ţară dar şi în lume, să învăţaţi despre ele şi să le cunoaşteţi valoarea. Pare desuet, poate, pentru unii, să asculte, sau să vorbească despre aceste lucruri, însă ele sunt, de fapt, cele care dau valoare identitară unui neam, sunt cele care povestesc fără cuvinte, despre noi”, a spus Doina Cociş.

Fără puţină “nebunie” frumoasă, proiectul nu ar fi avut nicio şansă

Autorul expoziţiei – profesorul Mirel Matyas a prezentat în deschiderea expoziţiei o parte din activitatea celor doi tineri colaboratori spunând că şi el a învăţat foarte multe de la cei doi elevi călătoriile şi activităţile pe care le-au făcut împreună. Călătorii, itinerarii inedite, întâmplări, drumuri de ţară ori cărări de munte, chipuri care poartă în lumina lor bucuria, dar şi greul vieţii, toate au făcut parte, aşa cum a subliniat profesorul, din “nebunia” fără de care acest proiect ambiţios – unul dintre multele realizate până acum- a început şi continuă. “Am reuşit să surprindem şi să cuprindem apoi în albume, lucruri extraordinare. Unele dintre fotografii au fost surprinse şi cu puţin noroc, pentru că ceea ce vedeţi a durat poate mai puţin de… o secundă.

Este vorba despre lumină, despre un anumit moment al zilei în care am fotografiat o casă, o cruce sau un alt obiect găsit în drumurile pe care le-am făcut în dorinţa de a cuprinde întreaga suprafaţă a judeţului, dar, mai ales, cât se poate de mult din întregul patrimoniu istoric, cultural şi tradiţional al Sălajului. Rodul muncii noastre îl puteţi găsi pe pagina de Facebook << Hoinar prin Sălaj >>, însă proiectul nostru este în plină derulare. Nu am reuşit să ajungem încă în toate localităţile din judeţ însă, cu siguranţă, acest proiect nu se va termina până când obiectivul aparatului nu va ajunge până în cel mai îndepărtat, ori ascuns colţ de judeţ”, a spus dascălul. Cruci de lemn, biserici, clopotniţe, case vechi, simboluri din lemn ori metal care au stat pentru prima dată în faţa aparatului de fotografiat, peisaje, straie ţărăneşti, ferestre vechi care ascund poveşti de viaţă în spatele lor şi multe alte frumuseţi pe care doar dragostea pentru frumos, răbdarea şi ochiul de cunoscător le-au putut descoperi.

Expoziţia la care au participat elevi de la diferite instituţii de învăţământ din Zalău s-a bucurat şi de o prezentare frumoasă, din care nu au lipsit detaliile istorice dar şi informaţiile inedite, un scurt sejur fotografic prin câteva case case vechi sălăjene, între care s-a regăsit şi celebra casă, veche de peste 200 de ani, din Răstoci, fotografii realizate şi prezentate de jurnalistul Sebastian Olar, un alt pasionat al frumuseţilor sălăjene, văzute sau mai puţin cunoscute de publicul larg.

Hoinar prin Sălaj – enciclopedie cu imagini şi poveşti unice

Pagina de pe reţeaua de socializare Facebook Hoinar prin Sălaj ascunde în ea sute de fotografii şi tot atâtea poveşti desprinse din trecutul îndepărtat, uitat, din păcate de cei mai mulţi, dar şi din prezentul pe care oamenii din oraşele, comunele şi satele Sălajului îl trăiesc, cu bune şi rele. Viaţa, aşa cum este ea – de la un răsărit de soare până la galopul cailor, surprins de obiectivul aparatului, de la frumuseţea fetelor de la sat, a portului popular, până la hărnicia şi priceperea bărbaţilor, de la peisajele unice până la monumentele cuprinse sau nu în patrimoniul naţional, albumele de fotografii pe care le puteţi vedea abonându-vă la pagină sunt de o frumuseţe răpitoare. Poveştile, aşezate în rânduri documentate dar scrise şi cu tâlc, în dreptul fiecărei fotografii, captivează, incită şi transpun privitorul într-o lume care devine, din păcate, una din ce în ce mai greu de găsit şi de descoperit.

Nu pentru că ar fi ascunsă, ci mai ales pentru faptul că preocupările tinerilor de astăzi exclud în mod nedrept toate aceste activităţi cu care alţii, de prin alte colţuri de lume, se mândresc. Acesta este, de fapt, şi intenţia profesorului de matematică de la “API”, de a încerca nu doar să lase celor care vin în urma lui, materiale de valoare şi imagini inedite despre Sălaj, cât mai ales dorinţa sinceră, nemotivată de nimic altceva decât de pasiune, de a promova şi păstra în acest fel judeţul Sălaj, şi de a-l lăsa şi celor care vin, ca o mărturie a ceea ce am fost şi suntem aici, de veacuri.

