FC Zalău şi blestemul Ligii a III-a Marius Morar

Aşa cum anticipam, nici nu a început bine sezonul competiţional 2017 – 2018 al Ligii a III-a, că Zalăul pierde teren în lupta pentru promovare în fata Universităţii Cluj. Suntem un judeţ, un nmunicipiu şi un club prea mic în comparaţie cu Clujul, cu ceea ce înseamnă brandul “U” şi acestă echipă care, deşi a luat-o de la zero în vara anului trecut, îşi propune să revină în cel mai scurt timp posibil pe prima scenă a fotbalului românesc.

La fel ca miile de zălăuani care iubesc fotbalul, mi-aş dori să văd, odată, ş-odată, FC Zalău în Liga a II-a. Acolo este fotbalul de calitate. La Liga a III-a, profesionismul se confundă cu amatorismul şi, de regulă, sunt două, maximum trei echipe care intră cu adevărat în cursa pentru promovare. Clubul zălăuan se simte bine în al treilea eşalon, cel puţin asta lasă să se înţeleagă cei care finanţează şi administrează acest club. N-ar fi nici asta o problemă, dar să ni se spună clar şi răspicat acest lucru, nu să fim duşi cu zăhărelul în fiecare an competiţional.

La finalul sezonului viitor se vor împlini zece ani de la promovarea în Liga a III-a, un deceniu în care s-au “pompat” sume mari de bani din bugetul local, dar fără niciun rezultat la finalul fiecărui campionat. Ar fi cazul promovării, o recunosc şi persoanele din conducere, care afirmă că îşi doresc cu tărie acest lucru. Numai că, la felul în care stau lucrurile în acest moment, numai a promovare nu miroase proiectul despre care, deocamdată doar se vorbeşte, fără ca acesta să fie aprobat de către consilierii locali.

La FC Zalău, săptămâna trecută se vorbea despre anumite ilegalităţi, într-o perioadă în care ar trebui să vedem un proiect viabil şi verosimil, în timp ce Universitatea Cluj a anunţat că are deja asigurat un buget de 400.000 de euro, bani proveniţi de la Primăria Cluj, fără să mai punem la socoteală sumele ce vor fi virate din mediul privat.

Suntem convinşi că există dorinţă de promovare din partea conducătorilor clubului zălăuan, dar până la realizarea unui proiect a cărui finalitate este accederea într-un eşalon superior este un drum lung şi cât se poate de anevoios, având în vedere că acelaşi traseu urmează să fie parcurs şi de echipa clujeană.

Fostul internaţional, Ioan Ovidiu Sabău, managerul celor de la “U”, a anunţat deja primele achiziţii, nume cunoscute în lumea fotbalului românesc, în timp ce la FC Zalău este o situaţie incertă.

Îmi aduc bine aminte de momentul în care oficialii clubului zălăuan au anunţat la scurt timp după promovarea în Liga a III-a, în cadrul unei mese festive, că această echipă va ajunge în câţiva ani în Liga a II-a. Erau foarte siguri de acest lucru. Noi eram sceptici, iar după nouă ani, realitatea este de partea noastră.

Mulţi iau în derâdere această luptă la promovare între FC Zalău şi Universitatea Cluj, conştienţi probabil de potenţialul “şepcilor roşii”.

Fără doar şi poate, promovarea echipei FC Zalău în Liga a II-a, tocmai într-un an în care adversară a fost şi Universitatea Cluj, ar fi un rezultat istoric pentru fotbalul sălăjean, nu doar din municipiu. Însă, acest rezultat istoric devine mai degrabă un blestem al Ligii a III-a, de care suntem aproape convişi că echipa zălăuană nu va scăpa nici la finalul sezonului viitor.