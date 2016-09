E momentul lui Cioloș! Olivian Vadan

Faptul că premierul Dacian Cioloș se bucură de simpatia majorității românilor nu mai este o noutate pentru nimeni. Evident, popularitatea sălăjeanului se bazează, într-un procent destul de important, pe neimplicarea acestuia în gunoiul ce acoperă cam toată sfera politică românească. Totuși, trebuie să recunoaștem că, încă de la începutul mandatului său în fruntea Guvernului, știam că este doar o chestiune de timp până când Dacian Cioloș își va face publică afinitatea politică. Din păcate sau, de ce nu, din fericire, ce-i drept mai mult forțat de împrejurări, a sosit momentul ca premierul să ne spună în ce ape se scaldă!

Dacă ar fi să ne raportăm la timpul rămas până la alegerile parlamentare din decembrie, în urma cărora se va numi un nou Guvern politic, putem spune fără să greșim că zilele lui Dacian Cioloș în fruntea Executivului sunt deja numărate. Logica mea spune, însă, că Cioloș nu va pleca din fruntea Guvernului în decembrie, chiar dacă a declarat în urmă cu puțin timp că nu intenționează să se înscrie vreun partid pentru a-și păstra fotoliul. Ei bine, de această dată, nu cred că va putea să se țină de cuvânt. Nu, în contextul în care interesul național și, de ce nu, cel personal îi cere să facă un compromis. Iar dacă acel compromis este pentru binele nostru, aproape că nu mai contează dacă premierul își încalcă promisiunea. Sunt prea puțini oameni de valoare în țara asta care vor să se sacrifice pentru un ideal, ca noi să facem în continuare exces de… verticalitate . În 26 de ani scurși de la Revoluție, toți cei care au condus România au “lătrat” mereu promisiuni pe care aproape imediat le-au călcat în picioare. Marea diferență între ei și Cioloș este că actualul premier a făcut, face și chiar vrea să facă ceva din poziția de premier. Adeziunea sa la vreun partid sau exprimarea publică a înclinației sale politice nu ar schimba lucrurile cu absolut nimic. Toți știm că Cioloș este, fără doar și poate, dincolo de orice factură tehnocrată, un simpatizant al PNL. Iar dacă nu am dreptate, vă rog să mă contraziceți.

Să nu uităm că Dacian Cioloș a fost numit prim-ministru de către preşedintele Klaus Iohannis, care nu cu multe ore în urmă a făcut o declarație care confirmă cât se poate de clar cele de mai sus. În contextul situației dramatice prin care trece astăzi “decapitatul” PNL, președintele a subliniat că Dacian Cioloş ar face bine să continue proiectele pe care le are, însă trebuie să îşi declare măcar “simpatia sau adeziunea ori preferinţa” pentru partidul cu care ar putea să colaboreze în viitor, după alegerile parlamentare. Mai lipsea ca Iohannis să trimită niște bezele spre Palatul Victoria, ca lumea să înțeleagă că pe umerii lui Cioloș stă viitorul unui partid istoric și, mult mai mult de atât, al unei țări. Cu subtilitatea unui ardelean nemiticizat încă, președintele trasează astfel un “ultimatum” care seamănă mai degrabă a implorare către premier. Iar Cioloș, cică, habar n-avea ce urma să-i transmită președintele. Că, vorba aia, cei doi “e… nevorbiți”. Cine poate crede asta? Evident, nimeni.

Este clar că, până în prezent, omul și-a făcut datoria cu onestitatea individului crescut în spiritul disciplinei și-a bunului simț ardelenesc. Până acum, dincolo de afinități sau alte sentimente de mândrie locală, Dacian Cioloș a lăsat o impresie bună, o impresie mai… “altfel”, și asta cu mult timp înainte de momentul învestirii sale în funcția de premier. Iar faptul că astăzi este acoperit de mantia tehnocrată nu îi aduce neapărat mai multă popularitate. Nu asta ar trebui să primeze. Din decembrie, omul ar putea rămâne doar cu această faimă, în timp ce noi ceilalți am rămâne cu buza umflată.

