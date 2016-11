Donaţie de 11.000 lei în urma unui concert caritabil: Clujenii pun umărul la salvarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” Andreea Vilcovschi

În urma evenimentului cultural şi caritabil pe care jurnalistul clujean Ion Novăcescu l-a organizat în 20 octombrie, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, în scopul obţinerii de fonduri pentru Casa Memorială “Iuliu Maniu” din Bădăcin, au fost strânşi 11.000 de lei.

Manifestarea a cuprins conferinţa “Sens, muncă şi bucurie”, susţinută de pr. Conf. univ. dr. Constantin Necula, şi un concert rock al formaţiilor “Trupa lu` Bunu” şi “The Fuse”. Preţul unui bilet a fost de 40 de lei, la eveniment participând aproximativ 800 de persoane, “care, prin prezenţa lor la concert, şi-au făcut datoria morală faţă de marele nostru înaintaş, Iuliu Maniu”, după cum susţine preotul Cristian Borz. Banii rămaşi după acoperirea costurilor cu organizarea au fost donaţi pentru refacerea Casei Memoriale.

Potrivit reprezentantanţilor echipei campaniei derulată pentru salvarea acestui imobil, duminică, 6 noiembrie, jurnalistul clujean a vizitat imobilul de la Bădăcin şi a semnat un contract de sponsiorizare cu suma de 11.000 de lei.

„Am fost la Bădăcin, în pelerinaj la „Casa care plânge” pe Dealul Țarinii. Ne-am dus cu bucurie și încredere că n-o să o mai vedem multă vreme rănită și îngenuncheată. I-am dăruit spiritului Sfinxului din prinosul sensului și muncii noastre. Și credem că l-am întărit în puteri și pe vindecătorul și ziditorul ei – părintele paroh. Este o mare onoare pentru noi, truditorii de la Fabrica de Lideri și Berăria Culturală, că am putut contribui la efortul titanic și perseverent de salvare a unui Semn material al istoriei și identității noastre naționale.Astăzi, am semnat simbolic pe prispa „Casei Memoriale a lui Iuliu Maniu”, alături de părintele Cristian Borz, contractul de sponsorizare prin care Fundația Armonia dăruiește 11.000 de lei pentru finanțarea lucrărilor. […] Vrem să-i mulțumim părintelui Constantin Necula și vouă, celor care ați dăruit sufletului ce-i al sufletului”, precizează Ion Novăcescu într-o postare pe pagina personală.

Solidaritate între ortodocşi şi greco-catolici

Preotul Cristina Borz, cel care se ocupă de proiectul de reabilitare a conacului de la Bădăcin, apreciază că bisericile ortodoxă şi cea greco-catolică s-au dovedit a fi solidare şi a avea un crez comun, „acela că Iuliu Maniu a fost un simbol al românismului”: „Cu toate că Iuliu Maniu și-a asumat și a urmat învățăturile cultului greco-catolic, el nu a făcut diferențe legate de opțiunile religioase ale celor din jur. Ba mai mult, a avut un spirit ecumenic, militând pentru unitatea tuturor creștinilor, lucru care e susținut și de faptul că atunci când se afla la București, și timpul îi permitea, frecventa două biserici: una greco-catolică și alta ortodoxă”.

În opinia preotului, acest model de comuniune este urmat azi de către cei care se implică în campania de strângere de fonduri pentru reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu”, deopotrivă catolici, ortodocși ori alte confesiuni. „Până în acest moment am înregistrat două astfel de contribuții directe a unor membri ai comunității ortodoxe. Prima, în ordine cronologică, a fost în urma acestui concert caritabil la care a participat un reprezentant al bisericii ortodoxe, pr. Constantin Necula. Cea de-a doua implicare directă a venit recent din partea Bisericii Ortodoxe nr. 1 din Șimleu Silvaniei. Mă bucur să văd că există solidaritate între cele două biserici și că depășim niște bariere care păreau greu de depășit. În fond, Iuliu Maniu este un simbol al tuturor românilor”, a transmis parohul Cristian Borz.

Cei care înțeleg sensul acestei campanii și doresc să contribuie la reabilitarea Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, le reamintim conturile în care se pot face donații:

Lei: RO22 RZBR 0000 0600 0208 5400

Euro: RO18 RZBR 0000 0600 0289 9205

Dolari: RO11 RZBR 0000 0600 1092 7730

Cont PayPal: salvaticasamaniu@yahoo.com

deschise la Raiffeisen Bank, Agenţia Şimleu-Silvaniei, jud. Sălaj.

