Tineretul Național Liberal (TNL), prin inepția numită de domnișoara președinte ca fiind o “eroare de comunicare” – în fapt o jignire crasă la adresa a milioane de români, a dat cu mămăliga în geam la sfârșitul săptămânii trecute. Da a dat rău de tot, așa cum, sincer, nu aș fi crezut vreodată. Printr-o postare cretină, aruncată ca o flegmă pe obrazul a milioane de români de însăși președinta organizației TNL pe țară, deputatul Mara Mareș, liberalii n-au făcut altceva decât să mai piardă o bucățoaie de teren în fața pesediștilor.

Firește că aceștia din urmă (dar cei dintâi, până la noi alegeri) au râs de s-au prăpădit, Dragnea Liviu și-a răsucit mustața, Dăncilă Vasilica a clipit mărunt din gene, iar tinerii pesediști s-au înfoiat câștigând din nou teren prin prostia și lipsa de tact a liberalilor. În postarea promovată de domnișoara președinte pe Facebook, preluată, firește, și de pagina TNL, că doar nu puteau fi impasibili la postările șefei, persoanele născute între anii 1966-1989 au primit un ditamai șutul din partea acestei domnișoare care habar nu are pe ce lume trăiește.

Îmbrâncind pe pagină un penibil „Ghid de nesupunere civică”, fata cu părul lung și minte scurtă a decretat că tinerii trebuie să intre în politică pentru că „decreţeii nu vor reuşi să facă mai mult şi mai bine”, dar şi pentru că aceştia „nu pot face mişto de Dăncilă” pe motiv că „nu sunt funny”. Nu mai dezvolt acest concept – “decreței” – absurd în sine, ci vreau să mă axez pe această postare care a reușit să-i scoată din minți și pe liberalii valoroși, care au realizat imediat că din cauza acestei femei iresponsabile au intrat cu toții într-un rahat de proporții. Evident, comentariile au curs gârlă, foarte mulți dintre cei născuți în perioada sus-amintită, pe bună dreptate citind o asemenea inepție. Ce să-i explicăm noi tinerei deputate? Că “decrețeii” sunt cei datorită cărora ea este în viață și emite tâmpenii astăzi? Că fără ei, libertatea, democrația, dreptul la liberă exprimare și multe altele, atât cât sunt și cum sunt astăzi, n-ar mai fi fost? Că părinții ei, majoritatea colegilor din PNL sau chiar din TNL sunt și ei “decreței”?

Nu poți tu? Poate fata! Și fata s-a crezut pe loc mare și tare. În numele partidului a făcut o prostie istorică (nu este vorba de o greșeală, să ne înțelegem!) pentru care a fost pusă imediat la colț chiar de către colegii ei. Vezi tu, Mara, fată fără minte? De-aia nu câștigați nimic niciodată. De-aia ne tăiați și nouă avântul și speranțele. De-aia ceilalți vă râd în nas și, cu ajutorul vostru, ne duc în prăpastie, de-aia nu avem și nu vom avea niciodată o opoziție capabilă, responsabilă, cerebrală, o opoziție care să reușească să încurce socotelile strâmbe și mincinoase ale celor care ne conduc acum, dându-le acestora șansă după șansă tocmai prin asemenea acțiuni de o gravitate colosală. Un asemenea autogol este de “Cascadorii râsului”, firește, nicăieri în lume cetățenii unei țări nu sunt jigniți în felul acesta, nu sunt marginalizați și niciun lider politic nu și-ar permite să reducă la tăcere pe cineva, cu atât mai puțin o parte însemnată din populație, doar pentru că oamenii s-au născut într-o anumită perioadă, în anumite circumstanțe politice sau sub un anumit regim. Nu mai vorbim de alte discriminări.

De parcă n-ar fi fost deajuns efectul acestei mizerii fără precedent, președinta tolomacă revine pe pagină și aruncă rahatul în ventilator: „A fost o eroare de comunicare….s-a pierdut înțelesul textului”, bla bla bla. Mvaii!

Dacă tăceai, poate că iertată erai, însă, pentru că nu ai tăcut și nici măcar nu ai recunoscut că ai jignit grosolan, încercând să-i faci și analfabeți funcțional pe cei ce ți-au citit inepția, ai pierdut și șansa de a mai fi iertată. Deci gafa nu-ți aparține, tot cititorul e imbecil și pierde esența, el trebuie să interpreteze altfel textul tău în care, cu subiect și predicat, îl arunci la groapa cu furnici pentru că e un incapabil, că deh, e “decrețel”: el nu poate schimba nimic, dom’le și n-are nici talentul de a face mișto de actuala conducere. E un incapabil, un expirat.

Aș fi foarte curios să aflu părerea liberalilor sălăjeni, “decreței” și ei de la primul până la ultimul. Aș fi foarte curios să știu cum s-au simțit părinții acestei nefericite dar și conducerea PNL care, deși a dezavuat într-o doară această atitudine halucinantă, lasă lucrurile așa și bagă gunoiul sub covor. Cu asemenea lideri vreți să câștigați încredere, voturi, susținere din partea celor care au rămas să trăiască în această țară? Vai și amar!

Nici măcar demnitatea de a recunoaște nu o au acești oameni, iar în acest caz, decizia firească de a te da la o parte, printr-o demisie care se impunea cu puterea evidenței. Nu trebuie să ne mai mire nimic din ceea ce se întâmplă în această țară în lipsa unei opoziții solide, care are proprietatea vorbelor și acțiunilor. Desigur, nu trebuie generalizat și nu trebuie aruncată vina pe toată suflarea penelistă, însă, din păcate, efectul este exact acesta. Oamenii sancționează (mai ales atâta timp cât iresponsabila aceea a rămas, bine-merci, pe scaun) întreaga formațiune politică. Cu cățel și cu purcel. PNL pierde, nu mademoiselle Mareș. Și uite așa, mergem înainte… din gafă în greșeală și din eroare în jignire.

Singura noastră speranță a fost și a rămas opoziția. Efectele lipsei opoziției la cârma unei țări sunt mai grave decât efectele distrugerilor celor de la putere! Din păcate, opoziția noastră a demonstrat încă de dinaintea alegerilor precedente o șovăială școlărească inadmisibilă (vă amintiți ping-pong-ul cu candidații sălăjeni și multe alte gafe repetate… ) lipsă de tact, lipsă de sânge în vene. Ieșiri la rampă concretizate exclusive în “ba pe-a mă-tii” și mai puțin pe rezultate concrete, punctuale,vizibile. “Asta am făcut noi!”, nu mereu și mereu “Asta nu au făcut ei!”.

Vedeți bine, chiar și la noi, în micul Sălaj, ce se întâmplă cu liderii crescuți la sân de PNL. Pleacă pe șest. Nu am nimic personal cu recentul fugit în tabăra pesedistă, până la urmă fiecare face cât poate și cum crede. Dar ca partid, ce măsuri iei pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple? Cum le demonstrezi celor care îți mai sunt încă alături că sancționezi pe loc cel mai grav gest al unui lider, și anume dezertarea, asta ca să nu o numesc trădare?

În final, pentru ca lașitatea și lipsa de asumare să fie desăvârșite, liderul TNL Mareș, dar și pagina TNL principală, au șters orice postare anterioară legată de acest subiect. Quod erat demonstrandum!

Și eu la rândul meu mă declar profund jignit și nu am să las nesancționată o asemenea atitudine din partea liderului tineretului liberal, partid în care, recunosc, mi-am pus destule speranțe văzând unde ne-au dus cei care, tocmai din aceleași cauze care se repetă, nu au reușit să convingă românul să iasă la vot data trecută. Da, am suferit și am făcut foamea ani de zile pentru ca dumneata să poți acum să te erijezi în lider de opinie și să mă batjocorești. Și eu am fost cu arma în mână, ca militar în termen la Revoluție, și mi-am riscat viața, în timp ce ai mei nu dormeau nopțile și plângeau neștiind nimic de mine săptămâni în șir. Și eu am suferit în anii de dinainte de 1989 în frig, tremurând prin sălile de clase și acasă, spălându-mă cu apă rece ani în șir, mâncând pâine cu unsoare și câte un parizer poate o dată pe săptămână, pentru ca tu astăzi să spui despre mine că sunt nefolositor, sunt incapabil și pun în pericol viitorul acestei țări. Ți-aș înșira toate scarificiile pe care le-am făcut de când mă știu, și eu și toți ceilalți “decreței”, pentru ca tu să ai astăzi posibilitatea să scuipi, deși ar trebui să mă tratezi cu respect sau cel puțin să mă ignori, dacă de respect nu ești capabilă!

Domnișoară președinte sau ce-oi fi, mai ai tupeul să mă chemi să mă înscriu în partidul tău? Să-ți fiu alături? Să te respect și să investesc încredere în tine? Ia fă pași, dă cu praf de mers, că ai demonstrat suficient cât să-ți dau și eu una peste gură, așa cum și tu ai dat puie “decrețeilor”, desființându-i gratuit și în cel mai abject mod posibil în văzul unei lumi întregi. Prin urmare, hai sictir!