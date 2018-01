Daniel Săuca

De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, PSD și-a „trântit” încă un premier (și, destul de probabil, încă un guvern). De la Zalău, din sălbăticia Sălajului, nu am de unde să știu și nici nu mă interesează cine are dreptate în noul, jenantul război pesedisto-pesedist. Mă interesează, aștept în continuare de la principalul partid al țării o bună guvernare. Ceea ce nu s-a prea arătat până acum. PSD mai are încă o șansă (probabil ultima) de a reda măcar speranța acestei țări din care mai toată lumea vrea să plece. Speranța înseamnă și încredere. Iar buna guvernare nu înseamnă numai majorarea salariilor din primării și consilii județene.

De Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie, nu s-a prea discutat public despre Cultură, despre Centenar. S-a discutat, în draci, despre penibilul război pesedisto-pesedist. De la Zalău, din sălbăticia Sălajului, vă (re)aduc în atenție opinia că Ziua Culturii Naționale nu înseamnă numai Mihai Eminescu. Ziua Culturii Naționale ar trebui să vorbească și despre toți lucrătorii din instituțiile publice de cultură, despre toți artiștii (instrumentiști, vocali, vizuali ai) țării, despre rapsozii și meșterii populari, despre profesorii și învățătorii iubitori de cuvinte, despre preoții care cred și în cultură, despre ziariștii prieteni ai artelor, despre poeții, prozatorii, dramaturgii, eseiștii, traducătorii, actorii, regizorii, cercetătorii, bibliotecarii, publiciștii, muzeografii, istoricii români de-a lungul timpului. Ziua Culturii Naționale – pornind de la simbolul național Mihai Eminescu – ar trebui să nu fie doar un prilej de emis lozinci patriotarde, ci și un moment de introspecție despre destinul Culturii, despre ceea ce merită făcut în continuare, despre problemele și speranțele celor care lucrează în instituțiile de cultură, despre grija față de cultura minorităților naționale. În Anul Centenar, Ziua Culturii Naționale e și un prilej de a ne înclina în fața celor au crezut și cred în Cultură!

P.S.: 15 ianuarie era și un bun prilej pentru oficialii Ministerului Culturii și Identității Naționale de a comunica cum și cu câți bani vom sărbători Centenarul.