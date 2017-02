Cristina Neagu şi contractul colosal din sportul românesc Magazin Salajean

Marius Morar

CSM Bucureşti, cel mai valoros club de handbal feminin din România, a reuşit un transfer important la finalul săptămânii trecute. Conducerea clubului din Capitală a ajuns la o înţelegere cu handbalista Cristina Neagu, bucureşteancă de origine, jucătoare ce evoluează din 2013 la formaţia din Muntenegru, Buducnost Podgorica. Vorbim despre cea mai valoroasă echipă de handbal feminin din Europa, câştigătoarea ediţiei trecute a Ligii Campionilor, la care va evolua din vară cea mai bună handbalistă din lume în 2014 şi 2015.

Cristian Neagu este, fără doar şi poate, cea mai bună jucătoare pe care a dat-o handbalul românesc feminin cel puţin în ultimul deceniu, însă, după cum spunea Tadici, chiar antrenorul care a promovat-o la echipa naţională, handbalul este un sport de echipă, iar fără ajutorul colegelor, e greu să te afirmi.

Cu rezultate foarte bune în spate, obţinute atât la nivel de club, cât şi cu echipa naţională, Neagu se întoarce acasă (handbalul l-a început la CSS Bucureşti) şi spune că a ales cu sufletul această mutare. Vine, însă, şi partea financiară, iar contractul de 300.000 de euro pe care-l va avea Neagu într-un sezon la CSM Bucureşti contrazice partea sentimentală. Cum poţi spune că alegi cu sufletul când, de fapt, tu vi pe cel mai mare contract din sportul românesc? Când ajungi să primeşti chiar mai mult decât cel mai bine plătit jucător din Liga I. Şi totul se întâmplă din banul public, într-o Românie în care duduie mai degrabă sărăcia decât economia. Vorbim de un salariu lunar de 25.000 de euro care, după cum spunea Tadici, sfidează întreg handbalul din România, am spune noi, întreg sportul românesc.

În jur de 3 milioane de români sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar noi ne permitem să oferim unui sportiv, atenţie, din banul public, 300.000 de euro într-un sezon.

Repet, Neagu are o valoare incontestabilă, dar, faptul că se întoarce în România “cu sufletul” pe cel mai mare contract din sportul românesc naşte foarte multe controverse începând de la un om de rând până la sportivii valoroşi ai României, sportivi care nu au câştigat şi nu vor câştiga niciodată banii promişi Cristinei Neagu.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a ieşit în faţă cu un comunicat în momentul în care a primit “ok”-ul Cristinei Neagu, de parcă cei 300 de mii de euro ar proveni din propriul său buzunar, de parcă cei peste 10 milioane de euro pe care Primăria Capitalei îi pompează clubului de handbal în decursul anului i-ar satisface în vreun fel sau altul şi pe bucureştenii aflaţi la periferie, acolo pe unde îşi fac apariţia mistreţii şi unde există încă destul de multe străzi neasfaltate.

Niciun fotbalist din Liga I nu se poate apropia de contractul Cristinei Neagu. Şi asta, în ideea în care fotbalul câştigă anual 28 de milioane de euro din drepturile de televizare, în timp ce handbalul, doar câteva zeci de mii de euro. Fotbalul încasează anual milioane de euro pentru participarea în cupele europene, în timp ce echipa din Bucureşti a câştigat puţin peste 100.000 de euro pentru câştigarea Ligii Campionilor.

Antrenorul Vasile Stângă îi sugera sportivei la un post de radio zilele trecute să se preocupe doar de jocul de handbal, să nu încerce să schimbe antrenorii, că îi va dăuna acest lucru. Însă, mai intervine o problemă, cea legată de sănătatea jucătoarei. Handbalista a avut o perioadă cu probleme medicale şi la Oltchim, acolo unde s-a dus tot pe “o căruţă de bani”, iar acum, la CSM Bucureşti, a venit pe un salariu dublu celui de la Buducnost.

Sportul din România este într-un moment zero, după cum a recunoscut şi ministrul Tineretului şi Sportului. Copiii şi tinerii nu mai sunt atraşi de sport, în special pentru faptul că nu li se oferă condiţii decente de pregătire. Mulţi dintre sportivii români se pregătesc în condiţii insalubre, nu li se oferă nimic, iar din această cauză renunţă după o perioadă destul de scurtă. Cu toate acestea, în România se întorc valorile pe contracte uriaşe şi trăiesc regeşte de pe urma banului public.

Timpul va demonstra dacă interul Cristina Neagu a însemnat transferul sau numai contractul anului în sportul din România.

Comentarii

comments