Copiii şi lipsa spaţiilor de joacă din Zalău Marius Morar

Era într-o zi de duminică, ieşisem cu familia la plimbare, iar în faţa Cinematografului Scala, câţiva copii băteau mingea pe spaţiul verde. Şi-au amenajat un teren de fotbal, cu porţi încropite din patru bolovani, “furaţi” de pe marginea rondoului cu flori şi, timp de câteva ore, au avut ocupaţie. La prima vedere, am spus că este o lipsă de educaţie din partea tinerilor, o părere pe care mi-o menţin în continuare. Însă, după ce am analizat în detaliu gestul lor, mi-am dat seama că problema este mult mai delicată. M-am întrebat de ce nu au ales să joace o miuţă pe un teren adevărat de fotbal, indiferent că e de dimensiuni normale sau reduse, însă, a venit imediat şi răspunsul: pe ce teren? Unde există în municipiu un teren de fotbal cu suprafaţă naturală sau artificială care să fie pus la dispoziţia tinerilor fără a se percepe vreo taxă? Ce bază sportivă pune municipalitatea la dispoziţie tinerilor pentru a-şi petrece timpul liber? Există terenuri de bitum sau de beton în diferite cartiere din municipiu, şi acestea, majoritatea neîmprejmuite şi într-o stare deplorabilă, însă, sunt un fel de “praf în ochii” zălăuanilor.

Avem un parc central, în care ai posibilitatea să alergi, să te dai cu bicicleta, să joci şah să ieşi cu copiii la spaţiul de joacă amenajat, dar, toate acestea sunt lucruri cât se poate de normale într-un municipiu. Ceea ce pentru noi este o normalitate, pentru autorităţile locale din celelalte ţări este o nimica toată. Pentru străini, normalitatea însemnă baze sportive cu diferite terenuri în aproape toate cartierele, locuri unde copiii lor îşi pot petrece timpul liber fără nicio problemă şi fără a plăti vreo taxă.

O astfel de bază sportivă lipseşte cu desăvârşire în Zalău, cu toate că un astfel de proiect nu ar costa probabil nici jumătate din bugetul uneia dintre cele trei echipe fanion ale oraşului şi judeţului.

Avem nevoie de sport de performanţă în municipiu, avem nevoie de exemple în sport pentru copiii noştri, handbalul şi voleiul prinde la publicul zălăuan. Cu siguranţă, ar prinde mult mai bine şi fotbalul dacă FC Zalău ar promova în Liga a II-a. Însă, până la a face performanţă, copiii noştri au nevoie de spaţii de joacă, de terenuri pe care să se joace fără să li se pereceapă vreo taxă. Din păcate, un astfel de spaţiu nu există în municipiu, iar Primăria nici nu se gândeşte să ia în calcul un astfel de proiect.

În aceste condiţii, continuăm să ne trimitem copiii la joacă pe terenurile pline de gropi şi crăpături din cartiere, ori pe maidanele de la periferia oraşului, şi aici, dacă nu cumva au ghinionul de a se trezi cu vreun locuitor care, între timp, şi-a achiziţionat terenul respectiv.

Şi atunci, revin la cei şase – şapte copii care, oarecum inconştienţi dar total lipsiţi de altă posibilitate ceva mai “educată”, au bătut mingea timp de câteva ore pe spaţiul verde din faţa Cinematografului Scala. Pentru cei de la Poliţia Locală ar fi fost foarte simplu să le administreze o amendă usturătoare, aşa cum poate ar fi fost normal, însă, nu ştiu ce le-ar mai fi răspuns oamenii legii copiilor în momentul în care aceştia ar fi întrebat: “bine nenea, dar noi unde să ne jucăm?”. Nici municipalitatea nu ar fi avut un răspuns la o astfel de întrebare, aşa cum, sunt convins că nu are nici acum. Iar noi ne întrebăm de ce ajungem să aducem tot mai mulţi sportivi din afara judeţului, chiar şi din străinătate la echipele reprezentative din municipiu.

