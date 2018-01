Condamnați la subdezvoltare

Recent, am marcat un an de guvernare PSD-ALDE, un an în care am înregistrat un alt record negativ: investiţiile statului au fost la un minim istoric de la aderarea României la Uniunea Europeană. Adică din 2007 încoace. Așa cum ne arată ultimul raport al Ministerului de Finanţe, pentru primele 11 luni ale anului 2017, „cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 17,5 miliarde lei, respectiv 2,1 la sută din PIB”. Așadar, doar 2,1 la sută din Produsul Intern Brut, după ce, în 2016, investițiile erau de 2,9 din PIB. Ei bine, atunci când te lauzi cu un PIB în creştere cu 5,5 la sută, dar reduci cheltuielile pentru investiţii cu aproape o treime, undeva lucrurile scârțâie destul de rău. Ca să nu spun că situația prezentată de guvernanți este cu totul alta decât cea pe care ne-o trântesc în obraz la televizor.

Pentru toată lumea, datele de mai sus arată că, în 2017, statul român a cheltuit extrem de puțini bani pentru investiţii în infrastructură şi, totodată, a atras foarte puține fonduri UE nerambursabile, alocate proiectelor de infrastructură. Și, după cum ne arată statisticile publicate recent, oficial, anul trecut, doar 15 kilometri noi de autostradă au fost dați în folosință, undeva prin judeţul Timiş, mai precis pe tronsonul de autostradă Lugoj – Deva. Însă, surpriză! Tronsonul cu pricina era finalizat încă din 2016…

Ia să mai vedem noi, de prin presa începutului de an 2017, ce promisiuni mai primeam din partea guvernării PSD-ALDE la capitolul “filometri de autostradă”? Astfel, la începutul anului trecut, Guvernul ne promitea finalizarea a 90 de kilometri de autostradă. Ei bine, nu au fost terminați nici măcar 30. Ei, dar ce ne promite pentru acest an actualul ministru al Transporturilor? Evident, finalizarea a aproape 160 de km de autostradă. Voi mai credeți o un cuvânt din toate “fumigenele” astea? Eu, nu.

Pe de altă parte, ca să astupe gura lumii de la adevăratele probleme ale țării, guvernanții anunță că măresc din nou pensiile, salariile bugetarilor şi ajutoarele sociale. Cu alte cuvinte, guvernanții cresc veniturile celor care îi țin pe ei în viață. Cum altfel? Și toate astea, în detrimentul investițiilor în infrastructură, împotriva stimulării mediului de afaceri, împotriva atragerii de fonduri nerambursabile. Adică, în detrimentul a tot ceea ce poate duce, în mod normal și logic, la o creștere economică sănătoasă.

De altfel, PSD-ALDE nu este altceva decât o altă guvernare care nu înţelege că infrastructura unei țări este acea felie vitală dintr-un întreg care ar trebui să creeze bunăstare, care are menirea să asigure viitorul unei ţări. Pe când, crescând salariile doar dintr-o mișcare “din pix”, nejustificat și nesăbuit, actuala guvernare nu face altceva decât să își condamne propriul popor, cu bună știință, la subdezvoltare.