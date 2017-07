“Circul Mercur” se joacă cu casa închisă Florin Negoiţă

Toată suflarea din Poliție, Jandarmerie, Spital și Pompieri se aliniază, o dată la două săptămâni, în fața unui “spectacol”, pe cât de păgubos pentru portofelul comunității, pe atât de sinistru pentru zălăuani. Abonatul la amenințările cu sinuciderea, bărbatul în vârstă de 49 de ani care joacă autoritățile pe degete după cum vrea… “sinuciderea” lui, continuă să facă circ și panaramă pe blocul “Mercur” situat în plin centul municipiului.

– Săriți, că se aruncă! Așa alertează trecătorii, dispeceratul de la 112, din două în două săptămâni. Și dă-i și mobilizează-te. Pompierii sar în bocanci, patrulele de poliție părăsesc obiectivele pe care le au în arondare, medicii încalecă pe ambulanțe și, în loc să fie pregătiți să intervină la cazurile grave de care nu ducem lipsă niciodată, se aliniază cu toții la poalele blocului și stau, cu cu gâturile în extensie, la dispoziția omului străzii. Un om căruia soarta i-a fost potrivnică și care, din cauza unor probleme ce necesită o supraveghere medicală atentă și un tratament adecvat, face mereu ceea ce vrea cu noi.

Reprezentația are loc periodic în Zalău, la orele la care zălăuanii se duc către case ori ies la plimbare cu copiii, spectacolul fiind deja ceva obișnuit pentru locatarii acestui bloc. Omul nostru își ia rolul de paratrăznet în primire și stă cu orele cocoțat pe bloc, legănându-și picioarele în hău. Răstimp, jos se încearcă, cu cerul și cu pământul, băgarea minților în capul nevricosului și încercarea de a-l coborî, fără viteză, de pe bloc. Trec cele două ore alocate reprezentației care iată, se joacă la Zalău cu casa închisă, iar omul coboară fără nicio problemă, scuturându-și hainele, bucuros că s-a mai încheiat, sub ochii publicului și ai autorităților, un alt spectacol. Inițial am aruncat vina pe locatarii blocului și pe administrator, pentru că nu asigură cu încuietori locul prin care se poate avea acces pe terasa blocului.

Am aflat că ușa care dă în terasa imobilului este încuiată, însă de vină ar fi scara de incendiu exterioară, acest bloc fiind printre foarte puținele imobile care dispun de o astfel de scară pe exteriorul clădirii. ISU nu poate, firește, bloca această scară sub nicio formă și în nicio împrejurare, legea este foarte clară în această privință, deci scara de incendiu trebuie să rămână zi și noapte accesibilă. Un paznic care să vegheze cine se cocoață pe bloc, se pare, nu e un lucru pe care locatarii să și-l permită. Prin urmare omul fără adăpost, (dar care este, de fapt, primit mereu în Adăpostul de Noapte din oraș) urcă periodic deasupra Zalăului doar pentru că nu înțelege, sau nu poate să capaciteze faptul că Adăpostul pe care a prins boală are un regulament, o ordine ce trebuie respectată, supărându-se pe autorități pentru faptul că dimineața este nevoit să părăsească patul social.

Răzbunarea lui este una extrem de costisitoare și, în același timp, riscantă. Noi scoatem bani din buzunare pentru a plăti aceste intervenții, oamenii care trec prin zonă se uită cu groază în sus văzând acest spectacol îngrozitor, iar autoritățile nu reușesc, indiferent în ce direcție s-ar mișca, să obțină pe cale legală, parcurgând pașii juridici și medicali, o măsură prin care acest om să fie internat și, în acest fel, să nu mai prezinte un pericol nu doar pentru banul public, risipit sistematic pe circul pe care îl oferă, ci și pentru psihicul zălăuanilor care s-au săturat să tot asiste la amenințări live cu aruncatul în cap de pe bloc. Este imposibil ca cei care răspund de această situație să nu poată găsi o soluție viabilă, cu șanse de reușită pe termen lung, în beneficiul locuitorilor acestui municipiu, al polițiștilor, pompierilor, medicilor și jandarmilor care își pierd și ei timpul și nervii, dar și în beneficiul acestui om al cărui istoric medical nu pare a fi foarte limpede.

Avem instanțe, avem autorităţi locale, medici, factori de decizie de toate soiurile astfel încât, dacă acest om nu va fi ajutat sau, în cele din urmă, obligat să renunțe la aceste manifestări de toată groaza, atunci cu siguranță, el va fi ultima persoană responsabilă și asupra căreia va putea fi aruncată o vină, în eventualitatea producerii unei nenorociri.