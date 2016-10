Ciorile Magazin Salajean

Mirel Matyas

Zarvă mare dis-de-dimineață în centrul Zalăului. Nu, nu a fost ambuteiaj în trafic, era devreme pentru așa ceva. Nici grevă pusă la cale de cineva. Zarva și agitația e dată de sutele, poate miile de ciori care croncăne simțind probabil că va fi o zi cu soare, după săptămâni de vreme urâtă.

Le-am văzut din autobuzul cu care mergeam la școală cum zburau în stol pe deasupra Primăriei. Am coborât în stația din centru, bucuros că aveam aparatul de fotografiat la mine. Cu ochii pe ceas și pândind următorul autobuz, am reușit să prind câteva cadre.

M-a iritat lipsa de respect ale acestor păsări. Oare nu au văzut că pe frontonul Primăriei Municipiului Zalău scrie cu litere mari ”Nimeni nu este mai presus de lege”? Ce tupeu domnule, să se așeze chiar pe primărie… . Imaginea este una hazlie, totuși! Ciorile stau aliniate frumos, una lângă alta, pe paratrăsnetul de pe vârful acoperișului. Din când în când, alte surate de-ale lor le alungă ca să le ia locul… . Se duc chiar și mici lupte pentru un loc mai bun. Altele, care n-au ajuns la vârf, așteaptă stând pe țiglele acoperișului. Așteaptă un moment prielnic să urce mai sus, cât mai sus.

Mă uit în jur, e prea mare hărmălaia, iar ciorile de pe primărie stau cuminți. Trebuie să mai fie și altele în zonă. Acum observ că tot centrul e ”negru” din cauza ciorilor. Cerul albastru e ”pătat”. Pe clădirea băncii de lângă primărie e plin, pe magazinul de peste drum la fel, chiar și pe clădirea Finanțelor Publice. Doar pe clădirea Colegiului Național ”Silvania”, la doi pași de celelalte clădiri publice, nu e nicio cioară… parcă nici pe sediul Direcției de Cultură… .

Îmi vine să râd. Adică până și ciorile știu să aleagă? Vor la primărie, la bancă, la finanțe sau la shoping? Niciuna nu vrea la liceu? Oare nu e ca-n viață? Toți dau din coate să ajungă politicieni (aici e lupta cea mai mare), bancheri, finanțiști, comercianți… și mai nimeni nu vrea școală ori cultură. Or fi știind ciorile astea ceva… . Să mai zică cineva că politica sau banii nu au miros!

Tare curios sunt cum se comportă ciorile în alte locuri. Aici la Zalău, opțiunea lor pare să fie clară.

Comentarii

comments