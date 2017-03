“Cei şapte magnifici” Marius Morar

Eşecul usturător suferit de Volei Municipal, în returul campionatului, pe terenul Stelei, ne-a dat mult de gândit. Nimeni nu şi-a putut imagina ce s-a întâmplat în acel meci cu jucătorii Zalăului, nici măcar antrenorii Marian Constantin şi Bogdan Nicolae. A fost un meci şi un rezultat (3 – 0 în favoarea Stelei), care a lăsat urme adânci, dar mai ales ne-a făcut să credem că titlul va rămâne şi în acest sezon doar “un vis frumos”.

Nu cred că exagerez spunând că, dintre echipele aflate în lupta pentru titlu (Arcada Galaţi, Steaua Bucureşti, Volei Municipal Zalău şi Universitatea Craiova), formaţia din municipiu are cel mai slab lot. Există şapte “pioni” care pot face faţă oricărui adversar, însă, valoarea rezervelor este mult sub nivelul titularilor. În celelalte “ogrăzi”, situaţia arată mai bine, fiind “dubluri” valoroase aproape pe toate posturile, iar cel mai bine din acest punct de vedere stă, probabil, Arcada Galaţi. La Zalău este o strategie care a fost adoptată şi în anii anteriori, cu un sextet de bază valoros şi cu rezerve tinere, dornice de afirmare. Oarecum, vorbim de o strategie riscantă, dar, miercuri seara ni s-a dovedit contrariul.

Voleiul se joacă în şapte, iar voleibaliştii Zalăului au fost miercuri seara “cei şapte magnifici”. Au demonstrat că nu contează valoarea lotului, ci forma de moment, ambiţia şi determinarea. Antrenorul Marian Constantin a pregătit în mod special acest meci, în primul rând pentru faptul că aştepta un cadou frumos de ziua lui din partea elevilor săi, dar mai ales că-şi dorea cu orice preţ să spele ruşinea din retur.

După patru seturi, dintre care două câştigate de gazde şi două de zălăuani, a urmat tie-break-ul, “setul psihologic” cum se spune în volei, pentru că, de obicei, învinge echipa care rezistă mai bine din punct de vedere psihic. Iar din acest punct de vedere, Zalăul a început fără nicio şansă tie-break-ul. Cine mai credea să Volei Municipal revine de la 2 – 8, un handicap de şase puncte, care este enorm într-un set care se joacă până la 15? Cine mai credea că zălăuanii vor reveni de la 10 – 14, când Steaua avea patru mingi de meci? Putem vorbi, fără nicio exagerare, de o revenire istorică în volei, una prin care Volei Municipal Zalău ne-a demonstrat că nu întotdeauna contează bugetul de care dispune un club sau lotul pe care-l are la dispoziţie.

S-a câştigat o bătălie, dar războiul e departe de a fi câştigat. Însă, la ceea ce au arătat jucătorii vicecampioanei pe terenul Stelei, ne dă convingerea că titlul mult râvnit nu este o performanţă imposibil de realizat în acest an.

După o jumătate de deceniu, iubitorii voleiului din Sălaj au o şansă mare să vadă o nouă campioană naţională.

Comentarii

comments