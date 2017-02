Ce Stea(ua) vom avea în viitor? Marius Morar

În urmă cu aproape 31 de ani, Steaua era cea mai puternică echipă din Europa, club pentru a cărui siglă şi palmares s-a iscat un scandal de proporţii între patronul George Becali şi Armată. Avem, practic, două echipe Steaua, cea lui Gigi Becali şi cea cu care MApN vrea să înceapă din Liga a IV-a alături de Marius Lăcătuş, una dintre legendele acestui club.

Scandalul a împărţit în două generaţia din ’89, iar cel mai mare contestatar pare a fi Duckadam, chiar eroul de la Sevilla, care este şi unul dintre angajaţii lui Gigi Becali. Şi Boloni critică noul proiect, în timp ce Balin, Ienei şi Bumbescu par să agreeze ideea Clubului Sportiv al Armatei.

De fapt, vorbim de un scandal de câţiva ani, având în vedere că Steaua nu a mai fost lăsată să evolueze de foarte mult timp pe Stadionul Ghencea, cu toate că, Becali nici nu şi-a înapoiat banii pentru investiţiile făcute în acea bază sportivă.

Se spune că toţi au furat de la Steaua, în special din transferurile făcute imediat după Revoluţie, când clubul din Ghencea a vândut aproape două echipe în străinătate.

Un lucru este clar, simbolul fotbalului românesc se confruntă cu un scandal fără precedent, care pune în pericol însăşi existenţa clubului. Becali este, însă, un personaj căruia i-a păsat într-o perioadă în care alţii au stat ca ursul în bârlog, iar acest lucru ar trebui să le pese fostelor glorii care-l contestă acum pe latifundiar, chiar şi avocatului Talpan. Pe suporterii adevăraţi nu îi interesează atât de mult scandalul în sine dintre Becali şi Aramată, ci vor să vadă în continuare acea echipă Steaua cu care au trăit emoţiile meciurilor cu Midllesborough, Valencia, Ajax, Chelsea ori Villareal. Mulţi dintre cei care iubesc astăzi cu adevărat Steaua nu fac parte din generaţia “apără Duckadam” ci din cea cu “du-te Dică”, iar această Steaua a lui Dică şi Rădoi nu ar fi ajuns nicăieri fără ajutorul lui Becali.

Becali are foarte multe defecte, iar o parte dintre ele au “blocat” Steaua de câteva ori în drumul spre succes, însă, cu toate defectele, omul de afaceri a ţinut vie Steaua cu toată istoria şi pamaresul. Altfel, probabil vedeam astăzi clubul Steaua la fel ca Rapid, Farul Constanţa, Universitatea Craiova, Sportul Studenţesc, Universitatea Cluj şi altele.

Steaua lui Becali nu poate fi retrogradată, deoarece nu-şi schimbă denumirea din proprie iniţiativă, ci în urmă unei hotărâri judecătoreşti, însă, va fi cât se poate de dureros pentru cel mai iubit club de fotbal din România să evolueze din vară sub o denumire ce nu are nici în clin, nici în mânecă cu adevărata echipă Steaua.

