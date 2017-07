Ce ne mai vând patronii: HIV şi hepatită la cutie Florin Negoiţă

Mare e grădina Domnului şi, vorba aceea, mulţi sar gardul, luând-o pe coclauri şi, cu gândurile cele mai odioase, – toate către îmbogăţire cu orice preţ, chiar şi al vieţii altora, ne omoară cu zile prin ceea ce pun în vânzare. Nu discutăm doar de produse neconforme sau expirate, uitate din neglijenţă pe rafturi, ci de o acţiune deliberată, luată în deplină cunoştinţă de cauză, prin care se modifică data de valabilitate a unor produse, o faptă, în anumite cazuri, cu consecinţe criminale. Sau. în alte cazuri, omisiunea voită de a nu retrage de pe raft produsele necorespunzătoare sau periculoase. Pentru că nu discutăm de o napolitană sau de un corn care, expirate fiind, ne pot produce neplăceri digestive, ci de prezervative găurite, rupte sau putrede, prin care, din cauza acestor minţi bolnave, oamenii care le-au folosit au fost sub un risc maxim de contactare a unor boli extrem de grave sau viruşi precum HIV, care produce SIDA, a virusului hepatitic B care, nedescoperit la timp, te bagă în groapă sau a altor viruşi ori boli care se iau pe cale sexuală.

Asta în cazul în care nu există deja purtători ai unor astfel de viruşi ori boli care au folosit astfel de prezervative şi au îmbolnăvit şi alţe persoane. Pentru că oamenii, atunci când cumpără o cutie de prezervative din supermarket ori de la chioşc, o fac cu scopul de a se proteja, în primul rând, de bolile cu transmitere sexuală ori în scop contraceptiv. Unii patroni sau comercianţi se pare însă că au fost de altă părere, după ce au aflat că sifilisul, gonoreea, dar şi HIV ori hepatita B sunt boli care, unele se vindecă cu antibiotic ori, cele care nu se vindecă, se pot ţine sub control cu un pumn de medicamente luate zilnic, tot restul vieţii. Cât despre o sarcină nedorită, asta este, există chiuretajele, nu se face gaură în cer cu un avort, nu-i aşa? Aşa se pare că gândesc unii comercianţi din moment ce pun pe rafturi prezervative pline de găuri, adică, mai pe scurt, condamnări la boală ori la moarte, după caz, a clienţilor. De necrezut, nu?

Şi totuşi, cât se poate de adevărat. În urma unei reclamaţii făcute de mai mulţi clujeni, Inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorului Cluj au făcut o descoperire demnă de filmele de groază:

“… În mai multe unităţi produsul Prezervativ Durex extra safe (extra… sigur! n. red.), care, după cum reiese din comunicatul Protecţiei Consumatorilor, “prezenta neconformităţi în sensul că aveau multiple orificii. Neconformitatea s-a manifestat la tot lotul 0010815033, cu termen de valabilitate 2020/09. De asemenea, prin extinderea cercetărilor s-a identificat pe lanţul de distribuţie acelaşi produs care pe ambalajul din carton avea înscris lot 20108512 cu termen de valabilitate 2020/07, iar pe ambalajul prezervativului existent în cutie era lotul 0010815033 cu termen de valabilitate 2020/06, care prezenta aceleaşi probleme. Neconformităţi au fost descoperite şi la alte loturi de prezervative.”, spun cei de la Protecţia Consumatorului în comunicatul lor. Cu siguranţă, unităţile vizate de aceste controale nu sunt singurele, iar Cluj Napoca nu este singurul oraş în care există, la raft, asemenea arme de distrugere în masă.

Mă întreb, dincolo de aspectul penal al faptei, cu accente pur criminale, dacă aceşti comercianţi sunt sănătoşi la cap. Dacă nu sunt şi, din lipsă de timp, nu merg la un control, ar trebui înghesuiţi într-o dubă şi duşi cu forţa la nişte teste psihiatrice. Pentru că este de noaptea minţii să îţi închipui că o partidă de sex, amor, o noapte de dragoste sau numiţi-o cum vreţi în funcţie de ceea ce şi cum vă place, îţi poate aduce condamnarea la boală sau chiar la moarte. Au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei, apreciem asta, dar ce ne facem cu cei care au cumpărat (şi se pare că nu sunt deloc puţini) aceste prezervative aducătoare de boală sau moarte? Ce facem cu cei care, foarte posibil să se fi îmbonăvit deja, şi fără să aibă habar, îi îmbolnăvesc în continuare şi pe alţii? Ce facem cu protecţia noastră, a consumatorului, cu siguranţa unor produse care implică risc maxim vital sau de sănătate?

Mă gândesc că, dincolo de orice amendă care oricum nu are niciun efect asupra acestor cretini, faptele trebuie cercetate şi sub aspect penal pentru că, indiferent cum am învârti aceste controale şi rezultatele lor, avem de-a face cu fapte care reprezintă, literalmente, un atentat nu doar la siguranţa şi la sănătatea consumatorului, ci la însăşi viaţa acestuia.