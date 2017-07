Caiete Silvane – 150 Magazin Salajean

Daniel Săuca

În al 13-lea an de existență, noua serie a revistei „Caiete Silvane”a ajuns la numărul 150! E, firește, și un moment de bucurie, dar nu cred că e cazul să ne bucurăm prea tare, prea zgomotos (și din cauza „vremurilor”). Așa, mai molcom, mai „ardelenește”, poate. Cu inerente accidente de parcurs, cu fatalitatea erorilor de editare/corectură deasupra capului la fiecare număr (ne declarăm învinși, chiar nu putem atinge perfecțiunea!), cu formule grafice/vizuale nu întotdeauna inspirate (de pildă, chiar nu putem, financiar, susține mai multe ediții color în format print, ceea ce nu înseamnă că nu vom încerca să abordăm noi posibilități de prezentare grafică/tehnoredactare, inclusiv a site-ului caietesilvane.ro), „Caiete Silvane” rămâne o revistă serioasă de cultură, județeană, cu certe „deschideri” naționale, una din cele mai longevive publicații culturale de limbă română din spațiul silvan.

„Caiete Silvane” rămâne și singurul proiect cultural sălăjean postdecembrist de anvergură susținut de toate instituțiile județene interesat: Consiliul Județean Sălaj; Instituția Prefectului Județului Sălaj; Primăria municipiului Zalău; Direcția Județeană de Cultură; Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu”; Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău; Inspectoratul Școlar Județean; Arhivele Naționale – filiala Sălaj; Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, filiala Zalău; Cenaclul literar „Silvania” și, firește, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (editorul publicației, din octombrie 2010). Le mulțumim și pe această cale. Ni s-a alăturat și Asociația Scriitorilor din județul Sălaj (oricum prezentă „neoficial” prin numeroasele semnături în revistă ale scriitorilor locali).

„Caiete Silvane” rămâne o publicație ce apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România (din februarie 2012), singura, de altfel, din istoria presei sălăjene cu o asemenea „efigie”, de care nu ne putem decât bucura. Am publicat numeroși scriitori membri ai filialei clujene a USR, și nu numai.

„Caiete Silvane” are, de mulți ani, aproape aceeași echipă redacțională: cel care semnează aceste rânduri, redactor șef; Viorel Mureșan, redactor șef adjunct; Daniel Hoblea, secretar de redacție; Marin Pop, Carmen Ardelean, redactori; Viorel Tăutan, Marcel Lucaciu, Imelda Chința, redactori asociați; Györfi-Deák György, Alice Valeria Micu, Carmen Ciumărnean, Gheorghe Moga, Simona Ardelean, colaboratori; Oana – Maria Barariu – Săvuș, corectură; Marius Soare, tehnoredactare. Le mulțumim și în acest fel pentru implicare, ca și tuturor colaboratorilor, partenerilor, prietenilor noștri.

Vă invităm să citiți și acest număr, 150, al revistei „Caiete Silvane”. O ediție cu destule oferte tentante. Lectură plăcută!