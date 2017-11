Black Friday sau “Bună ziua, cu ce vă țepuim azi?”

A fost și Black Friday, ediția anului de grație 2017. Un soi de “Halloween” al cumpărăturilor propășit și pe meleagurile noastre, bântuite oricum sistematic de țepe la tot pasul. Nu știu dacă această sărbătoare a “shoppingului” de toate felurile are, în altă parte, o conotație mai parșivă față de cea existentă pe tărâmurile mioritice. Nu trebuie să fii economist, specialist în marketing sau să ai 20 de ani experiență în vânzări ca să realizezi faptul că peste 90 la sută din ofertele de Black Friday au fost, de fapt, niște păcăleli ordinare.

Am salvat, așa cum am făcut în fiecare an, câteva oferte înainte ca Vinerea Neagră a cumpărăturilor să înceapă. Povestea e simplă și aceeași de când lumea la noi: prețuri umflate în prag de declanșare a ofertei „fără precedent”, iar ulterior tăiate și puse, țanțoș, prețurile inițiale ale produselor, în chip de preț nou, la oferta de Black Friday. Categoriile de produse care au suferit, în sfârșitul de săptămână trecut, astfel de reduceri, cuprind toate domeniile. Indiferent că discutăm de pamperși, pneuri, mașini de tocat, telefoane sau parfumuri, reducerile de preț au fost în cea mai mare parte o miniciună gogonată aruncată în ochii clientului care, ca în fiecare an, s-a năpustit cu o apetență de nestăvilit la tot soiul de cumpărături, multe dintre ele complet inutile.

Nu au lipsit nici păcălelile nesimțite din fașă, acelea prin care un produs – de obicei unul care n-ar fi visat niciodată vreo reducere și foarte căutat în același timp – era îmbrâncit pe pagina de web a magazinului online direct cu dunga roșie pe el și anunțul “stoc epuizat”. Este un truc vechi, prin care unii retaileri, mulți dintre ei nume sonore pe piața vânzărilor de la noi, înțeleg să-și atragă clienții și să-i determine să scormonească în continuare în maldărul de rahaturi de pe site-ul respectiv, în speranța că vor găsi un produs similar cu cel care… tocmai s-a „epuizat”, când el, de fapt, nici nu a existat vreodată în oferta respectivă. De ce firmele sau producătorii de calibru, care vând mărci exclusiviste și de o calitate ireproșabilă, nu intră niciodată în acest iureș noroios? Pentru că prețurile lor, deși mari însă în conformitate cu calitatea și valoarea lor, au un preț corect, stabil, iar reducerile sunt în cu totul alte luni decât vinerea aceasta căreia oricum îi este furat startul de majoritatea retailerilor. Iar prețurile pot fi comparate, reducerile verificate. Și pentru că astfel de firme, puține, ce-i drept, nu-și permit să dea țepe, să jignească publicul care știe precis că acolo este vorba de respect și de o manieră corectă de a vinde un produs.

Revenind cu picioarele în rahat, au fost semnalate de Black Friday, nu de puține ori, prețuri chiar mai mari la unele produse – discutăm în special de gadgeturi și electronice – decât cele existente cu câteva zile înainte de reduceri, în fapt, prețurile normale ale unui astfel de produs, ceea ce face păcăleala și mai cruntă.

Românul, mare amator de cumpărături, a lăsat deoparte toate avertismentele, indiferent că ele veneau din partea unor colegi sau prieteni care, în anii trecuți, s-au înțepat la rândul lor, fie că veneau din structuri autorizate, cum ar fi protecția Consumatorului care anunța că este necesară o doză sporită de atenție la alegerea produsului, la studierea ofertei și la prețurile practicate. Black Friday este, de fapt, un eveniment fabricat de americani prin secolul 19, care nu are nimic de a face cu reducerile de prețuri, cât cu încheierea vacanţei de Ziua Recunoştinţei şi redeschiderea marilor magazine de tip Mall.

Nici la ei nu e o sărbătoare, doar noi o vedem așa și ne bucurăm, aprobând, de fapt, cu zâmbetul pe buze, umflarea conturilor bancare și îmbogățirea peste noapte a unor vânzători la care, în restul anului, nici nu ne uităm. În timp, Black Friday a ajuns un pretext numai bun de fraierit, folosit de marile corporaţii din Statele Unite pentru a scăpa de stocurile pline de solduri și articole depășite de timpuri, înainte ca depozitele să primească marfa de Crăciun, băgând la înaintare reduceri de preț infime. Pentru că oamenii funcţionează de multe ori după principii misterioase, care nu au nicio legătură cu specia umană, s-a pus botul la nivel continental şi, cu pași mărunți dar siguri, această zi a devenit un fel de zi naţională a cumpărăturilor la americani (britanicii au altă zi, numită Boxing day).

Din anul 2012 s-a răspândit şi la noi „sărbătoarea” aruncatului de bani pe fereastră, unde – evident – am combinat caracterul internaţional de manipulare a maselor cu atitudinea autohtonă de a ne ţepui aproapele în modul cel mai jegos posibil.

Astfel, cu reduceri pentru care vânzătorii ar lua fără probleme un premiu Oscar pentru un scenariu SF, a mai trecut prin viețile noastre o ediție a minunatei și nemaivăzutei sărbători a țepuirii cumpărătorului de toate vârstele, categoriile sociale, sexele și profesiile. Black Friday rămâne, cu extrem de puține excepții, o falsă bucurie și nu reprezintă nici pe departe o mare afacere pentru noi, cei care ne numărăm leii de la o lună a alta, ci pentru marii rechini de pe piața vânzărilor din țară, în proporție de 99 la sută străini, așa cum sunt și băncile, și farmaciile și toate celelalte entități care ne toacă banii sistematic, lăsându-ne să credem că noi suntem cei care câștigă și că, de partea lor, este vorba doar despre bucuria de a vinde, despre respectul pentru client și evident, propășirea economiei “naționale” către noi culmi de progres.