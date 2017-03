Biserica şi Primăria – instanţele supreme din viaţa ta Florin Negoiţă

În timp ce la Zalău autorităţile locale, preoţii şi “organizatorii” se pregăteau să demareze magistralul miting anti-avort, la Giurgiu, în sudul pe care îl blamăm aproape mereu, giurgiuvenii ieşiseră în stradă, cu autorităţi cu tot, urlau, se pupau şi plângeau de bucurie după victoria “Astrei” cu Beşiktaş, echipa de pe locul I din prima Ligă a Turciei. Nu doar că turcii au făcut… rahatul praf acasă la ei: sudiştii noştri le-au tras o bătută pe terenul lor, cu 3-1, mai ceva ca cea de la Călugăreni de pe vremea lui Mihai Viteazul. La noi, atât în Zalău cât şi la Şimleu – ceva mai timid – începea pe strazi jupuirea de vii a zecilor de mii de femei care au făcut ori vor fi nevoite să facă o întrerupere de sarcină, printr-un complet de judecată format din popă, primar, dar şi câteva sute de cetăţeni cu care – personal – nu am nimic şi al căror drept de a manifesta trebuie respectat. Începuse deja tânguiala şi marea judecată pe străzile din Şimleu şi Zalău, în frunte cu preoţii şi edilii care au ţinut şi câte un discurs în vederea băgării minţilor în cap, despre rolul Bisericii, altul decât acela de a forma frumos un cetăţean, de a-l înţelege, sprijini şi mai ales tolera, cu bune şi rele.

Nimic nou: în fapt, aceeaşi mostră binecunoscută de manipulare venită din partea instituţiei creştine care, din păcate, cu concursul ipocrit al autorităţilor, manevrează mentalităţi în formare, gata formate sau… „formatate” şi vrea să-şi bage nasul ascuţit înclusiv sub plapuma fiecărui cetăţean – tânăr, adult sau mai vârstnic: uite-aşa, ca să priceapă toată lumea odată pentru totdeauna că Biserica decide şi nu propria conştiinţă, propria situaţie fizică, socială de sănătate sau oricare ar fi aceea care te poartă la un moment dat pe cărările întortocheate ale vieţii. Nu mai comentez discursurile edililor, pentru că, din respect pentru domniile lor, mă abţin să fac orice comentariu. Am să spun doar că implicarea prin discursuri la tribună a unei autorităţi locale ori judeţene în astfel de manifestări este total nepotrivită, asta ca să mă exprim în termeni foarte blânzi. Ultimul campionat de aruncat cu pietre în piaţa publică a avut loc aşadar, la sfârşitul săptămânii trecute, atât în Şimleu Silvaniei cât şi în Zalău, inculpate în boxa acuzaţilor fiind femeile care aleg ori sunt nevoite să facă, din motive de sănătate ori personale, întreruperi de sarcină. Nimeni n-a comentat nimic cu privire la faptul că nici primarul, nici prefectul şi nici popa, nu au voie, moral şi legal, să dea directive şi să manipuleze într-un asemenea mod absolut oribil, cetăţenii unei comunităţi. Participarea la o adunare sau miting (anemic, în cazul nostru) din partea unei autorităţi este inoportună şi greşită atâta timp cât evenimentul are în el un sâmbure, fie el cât de mic, de judecată cel puţin discutabilă ori discriminatoriu, punct.

În rest, oamenii sunt liberi să manifeste şi să defileze inclusiv pentru interzicerea albastrului de pe cer, nicio problemă este un drept constituţional şi trebuie respectat cu sfinţenie. Însă, dacă tot ies pe străzi aceşti oameni pe care i-am ales, ar face mai bine să numere gropile în care calcă cu pasul ori cu roata maşinii, coşurile de gunoi lipsă ori pe cele existente, pline de jeg şi ruginite de vreme, lipsurile acute şi tot mai multe, trotuarele cu borduri ciobite, gardurile vii înţesate de peturi şi cutii de bere, clădirile care se macină în capul trecătorilor şi multe, nenumărate alte neajunsuri care sunt la fel de peste 20 de ani, în judeţ. Să intre în şcoli şi să le vorbească elevilor, tinerilor, despre contracepţie; tot despre pilule ori alte metode contraceptive să le vorbească şi femeilor mai tinere ori celor de etnii… mai puţin ştiutoare. Despre ce este acela un prezervativ, cum se foloseşte el şi de unde poate fi procurat, fără să roşească în obraji. Ce înseamnă un contact sexual, ce este un spermatozoid şi ce face el odată ajuns în trupul unei femei, ce este sarcina şi cum poate fi prevenită de vreme ce nu îţi (mai) doreşti un copil.

Astfel de discuţii le-ar face cinste celor care ne conduc instituțiile, ar deveni utile, salutare chiar, unor generații extrem de slab pregătite în acest domeniu crucial pentru VIAŢĂ şi ar scăpa multe femei de chinul fizic şi psihic al unui avort. Nu, la noi aceste lucruri nu trebuie pronunţate nici măcar în şoaptă. Direcţia de Sănătate Publică face tabele şi situaţii despre HIV, sifilis şi hepatitele B şi C, dar n-a împărţit în viaţa ei un prezervativ gratuit în licee, cluburi ori pur şi simplu pe stradă! Dar suntem campioni la discursuri ample, garnisite cu tămâie şi busuioc, citate şi atitudini care judecă în totala lipsă de cunoştinţă a vieţii şi situaţiei fiecărui om în parte! Festivităţi, discursuri, predici, sfaturi şi citate. Oare n-ar fi mai util ca preoţii şi primarii, dacă tot se bagă în tot şi le ştiu ei pe toate, să le vorbească tinerilor deschis despre ce înseamnă un act sexual, despre faptul că sexul nu omoară pe nimeni atâta timp cât e făcut cu mintea deschisă şi cu luarea tuturor măsurilor de igienă şi protecţie. Să le vorbească despre droguri, despre alcool, despre toxicitatea folosirii în exces a internetului, despre alegerile pe care trebuie să le facă în viaţă în funcţie de ceea ce pe fiecare îl face fericit. Pe el însuşi, aşa cum a fost lăsat de Dumnezeu, şi mai puţin pe mătuşa de la sat ori pe vecinii de bloc. Despre necesitatea de a învăţa, dar şi de a se juca şi distra şi mai puţin despre ce alegeri să facă în materie de parteneri ori partenere şi cum ori lângă cine să-şi trăiască vieţile. Există oare, ceva mai îngrozitor decât situația în care felul tău de a fi, plăcerile tale, ceea ce te face fericit, să depindă de gândirea ori de permisiunea altuia, în viaţă? Nu cred. La noi însă, iată că există nu doar oameni, ci instituţii care vor să-şi aroge nişte drepturi pe care nu doar că nu le au, ci nici nu le pot avea vreodată într-o societate sănătoasă la cap şi care merge pe drumul evoluţiei, nu din groapă în groapă, către prăpastie.

Toate acestea în timp ce alte comunităţi, destule de la noi şi aproape toate de peste hotare numără realizările, libertăţile şi respectul pentru OM, şi nu pentru opţiunile lui sociale, religioase, sexuale sau de oricare alt fel! Îşi asumă greşelile, au şansa de a le îndrepta, trăiesc cu eşecuri şi realizări însă fiecare aşa cum crede şi consideră că poate fi fericit şi împlinit! Dezvoltarea, cuceririle ştiinţifice pentru care alţii învaţă de-şi prăjesc creierii, implicit şi realizările uriaşe ale tinerilor care ştiu să şi înveţe, să cucerească tehnologiile, să devină genii, dar şi să se distreze atâta timp cât forma respectivă de distracţie nu este una toxică ori distructivă – sunt pentru alţii literă de lege, nu pentru noi – ultimii din regiune, nu doar din ţară ori Europa! La noi, ca la nimeni. Căci despre alte “dezvoltări” nu avem ce să scriem, aproape niciodată. La noi e cu „Marile speranţe” şi atât. Aceleaşi aşteptări, promisiuni, aceeaşi sărăcie, inclusiv în unele mentalităţi, aceleaşi visuri spulberate odată cu praful de pe drumuri. Revenind la realizările şi bucuriile altora: da, alţii câştigă meciuri de fotbal cu vârfuri internaţionale, competiţii de ştiinţă, matematică, gimnastică, investesc în stadioane noi, şcoli, săli de sport, în drumuri, în baze materiale pentru tineri şi copii. Aşa se pregătesc cei mici pentru viaţă. În locuri moderne de joacă şi nu în clone cu două tobogane de plastic şi două balansoare, investesc în şosele, în curăţenia oraşelor, în spaţii comerciale moderne, în bazine de înot ori alte obiective demne de secolul în care trăim. La Zalău, distracţia de weekend rămâne, în continuarea vieţii, mitingul rebegit şi judecata pentru concepţiile şi faptele liber-alese ale celui de dincolo de gard, în timp ce la celelalte capitole demne de un secol 21 nu mai figurăm nici măcar în coada topurilor.

