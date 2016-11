Bătrâneţea, ca pedeapsă Florin Negoiţă

Nu ştiu ce ştiu politicienii noştri despre bătrânii care îşi duc zilele, cu tot mai mare greutate, prin satele sălăjene. Poate că sunt unii care nu au uitat, sau mai există oameni ajunşi mari care mai au parinţi sau bunici chiar, în viaţă, la sate, şi se gândesc nu doar de ziua lor la ei, ori din an în Paşte. Însă cei mai mulţi, aşa cum se comportă, cum acţionează şi cum decid soarta acestor oameni, îngrămădiţi în statisticile lor sub termenul de „categorie”, demonstrează nu doar că au uitat, ci că nu au avut, de fapt, părinţi, niciodată. Altfel este inexplicabil cum de gândul politicianului se îndreaptă spre bătrânii noştri doar în anii electorali şi, chiar şi în acei ani, doar în pre-campanie ori în campania electorală.

În ultimii ani nici măcar aceste perioade nu au mai oferit avantaje bătrânilor noştri sau celor care sunt ai nimănui. Poate că sună populist şi jenant să oferi unui bătrân câţiva lei în plus la pensie, un ajutor social, un bilet de tratament pe care chiar să îl vadă nu despre care să citească prin ziare, an de an, în prag de alegeri. Dar cei mai mulţi pensionari, mulţi de la oraş şi cei mai mulţi din mediul rural simt că prind pe Dumnezeu de picior atunci când, chiar şi sub denumirea de “pomană” sau momeală electorală, ei mai primesc ceva – mă refer la drepturi legiferate, nu la găleţile şi pungile cu mălai, de tristă amintire. Pentru ei, 10 lei în plus pe talonul de pensie înseamnă cât înseamnă 1.000 de euro pentru un parlamentar. Valoarea este uriaşă, chiar şi impactul vizual, faptul că cifra aceea oribilă, aceeaşi lună de lună, s-a mai modificat şi arată ceva mai roşie în obraji, înseamnă enorm. Pentru bătrânii noştri acestea nu sunt pomeni, ci drepturi fireşti, sunt indexări normale, dacă discutăm după legile oricărui stat normal la cap care pune pe primul loc copiii şi imediat după ei pe cei cărora le datorăm totul! La noi nu e aşa. Dacă întrebi, pe uliţele din satele sălăjene, cum o duc oamenii, ce şi-ar dori, ce i-ar sfătui pe cei care le zâmbesc larg pe bannerele electorale, răspunsurile sunt, chiar şi în situaţia lor extrem de grea, pline de modestie, de bunătate, de speranţă.

Şi-ar dori, dar înţeleg că nu se poate. Ar vrea mai mult, nu cât să nu poată duce sau mânca, ci cât să le ajungă astfel încât să nu adoarmă gândind la sacrificiile ce trebuie făcute pentru reţeta de medicamente, pentru vizita la medic, pentru hrana animalelor, pentru un cadou la nepoţi. Noi nu suntem în stare să le asigurăm normalitatea, firescul, de ceva mai bun de atât nici nu poate fi vorba. Ceva ce să-i uimească, să le arate, chiar şi aşa, ingrat, cum poate să arate ceva material, un strop de preţuire. Pentru ei noi am fost totul. Au fost zile, săptămâni, ani în care, pentru noi ei au tremurat, au strâns cureaua, şi-au refuzat o haină, un concediu, şi-au refuzat minimum de necesar existenţei şi au mers încălzind speranţa în pumni, cu un singur scop suprem, acela de a ne vedea sănătoşi, mari şi împliniţi. Noi nu ştim nici măcar cât un bob de neghină să facem, să împletim sărăcia cu sacrificiul şi să iasă o cunună aurită din asta. Nu doar că nu ştim, dar nici nu mai putem să înţelegem, să capacităm faptul că ei nu au pe nimeni, doar pe noi, iar mulţi dintre ei nici măcar pe noi nu ne au, pentru că sunt singuri, uitaţi de lume şi de viaţă. Nu am mai văzut de luni, de ani chiar, o lege pentru ei. Ceva care să scoată din ruşine acest monstru numit Parlament, să ierte neghiobia, avariţia şi preaplinul în care cei aleşi de noi se scaldă. Ţi-ai dat ţie patru pensii? Dă-i şi ăluia care te-a crescut, te-a şters la fund şi te-a făcut mare, un sfert de pensie în plus.

Ţi-ai dat 50 de drepturi şi privilegii? Dă-i şi ăluia care oricum nu întinde mâna, din bun simţ şi ruşine, dă-i un colţ, pentru că dincolo de lege, de bugete, de PIB-uri şi de alte lucruri în care intră cifre peste cifre şi raţiuni mai mult sau mai puţin sănătoase, stă dorinţa de a fi bun, uman, generos, dorinţa de a arăta recunoştinţă şi de a înfăptui un „mulţumesc”. Dar e e imposibil la noi. Cerşim voturi, ne lăudăm, ne porcăim în faţa lor, la tv, apoi le rânjim dinţii albiţi în photoshop prin panourile electorale şi le spunem răspicat, „N-aţi avut până acum, dar de la anu’…” De anul viitor nu, nu se va întâmpla nimic, dragii noştri bătrâni. Iar dacă un mulţumesc vă ţine de frig, de foame, vă creşte animalele în ogradă şi vă pune cu grijă medicamentele pe noptieră, atunci, da, acelaşi “mulţumesc, şi-atât”, veţi primi şi după aceste alegeri.

În rest, descurcaţi-vă, pentru că puteţi, doar aţi putut şi când vă mâncam noi zilele, când vă sacrificaţi pentru noi, când nu dormeaţi şi munceaţi pe brânci pentru noi. Dacă atunci aţi putut, cu atâtea pe cap, puteţi şi acum, când nu mai aveţi grija noastră în plus, nu-i aşa? Este o logică politică, încercaţi să o înţelegeţi. Pentru că în România, bătrâneţea nu are nici zâmbetul, nici recunoştinţa pe care le merită, ci are greutatea şi durerea unei pedepse crunte.

Comentarii

comments