Amintiri cu Septimiu Țurcaș

Daniel Săuca

În zăpăceala continuă de la noi merită să ne aducem aminte (și) de zicerile noastre și ale altora. Și fără exerciții de memorie (rememorare) e greu de crezut că vom răzbate prin mocirla tranzițiilor eterne. Astăzi, în chip de editorial, vă propun câteva fragmente dintr-un interviu realizat în ianuarie 2012 la „Rotisorul politic”, la Radio Transilvania Zalău, cu primarul Septimiu Țurcaș, pe atunci președintele PDL Șimleu Silvaniei.

(…) Rep.: A început anul cu stângul, poate şi pentru PDL. Foarte mulţi români au ieşit în stradă. Sigur, e de discutat, cine a ieşit, cu ce scop. Am văzut cu toţii că sunt de foarte multe categorii, şi infractori, şi oameni politici, şi huligani şi oameni serioşi ş.a. Cum comentaţi dvs. aceste ieşiri în stradă ale multor români?

Septimiu Ţurcaş: Nu sunt surprinzătoare, practic, pentru nimeni. Aceste manifestări au avut loc în foarte multe ţări din Europa. A fost acea scânteie legată de anumite lucruri, unele reale, altele false şi când vorbesc de cele false mă refer la problema SMURD, care, de fapt, nu este o problemă. Dar, una peste alta, cred că oamenii au ieşit în stradă datorită nemulţumirilor clare care există şi care au fost acumulate de-a lungul timpului. Şi după cum aţi observat, nemulţumirea principală a celor care au ieşit în stradă este legată de clasa politică în general. Fără excepţie. Am văzut toţi la televizor oameni care nu îşi doreau în preajmă oameni politici, de nicio culoare. Evident, au fost şi acele manifestări ale PNL, asta este altceva, dar manifestările au dat un vot de blam clasei politice în general.

Rep.: Totuşi, s-a strigat „Jos Băsescu!”

S.Ţ.: Sigur că în acest moment, Băsescu fiind preşedintele României, este considerat răspunzător pentru toate relele care se întâmplă. Nu vreau aici să fac apologia nimănui, nici să ţin apărarea nimănui. Consider că atât opoziţia, cât şi puterea, cât şi preşedintele României în anumite momente, au făcut greşeli. Şi în special cred că mai ales puterea şi preşedintele României nu au reuşit să aducă la masa negocierilor societatea civilă. Nu discut aici de partidele politice, pentru că niciodată PDL nu va reuşi să convingă PSD sau PNL, pentru că orice acţiune a lor va fi considerată hazlie, mă rog, fără sens, într-un moment nepotrivit. Dar, faptul că nu s-a reuşit să se aducă la masa negocierilor sau să se transmită mesajul real către societatea civilă, cred că este o greşeală pe care PDL, preşedintele ţării ar trebui să şi-o asume. A existat o perioadă grea, este o perioadă grea, măsurile sunt nepopulare, am fi tâmpiţi să spunem altceva şi, mă rog, aceste măsuri probabil nu au fost înţelese şi starea de nemulţumire este una generală. (…)