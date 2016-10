Amăgiri electorale cu repetiție Olivian Vadan

Cu obstinație, din patru în patru ani, înaintea alegerilor parlamentare, războiul promisiunilor electorale dă în clocot, astfel că principalii protagoniști de pe scena politică își prezintă, după posibilități, programele de guvernare. PSD şi PNL, pentru că despre ele discutăm în acest moment, au început să arunce în spațiul public tone gunoaie, sub formă de angajamente, care mai de care mai bombastice, însă ce ne interesează pe noi, ăștia mai pricăjiți, sunt “creşterile de venituri şi tăierile de impozite”. Și ce poate fi mai important pentru ei, politrucii, înainte de alegeri, decât promisiunile care vin să umfle „buzunarul românului“? Cum era de aşteptat, ca partid de stânga, PSD vine cu mai multe promisiuni în acest domeniu, însă nici liberalii nu se lasă mai prejos. În timp ce social-democrații promit 500 de lei în plus la salariul minim şi creşterea punctului de pensie, liberalii anunţă 200 de lei alocaţie pentru copii, dublarea salariilor din sănătate şi învăţământ, dar şi gratuitatea pentru inseminare artificială. Apoi, PSD vrea să elimine 102 taxe, liberalii să generalizeze cota unică de 16 procente… Pfoaiiii!

Ca mai în toate campaniile electorale mioritice, cu o nesimțire dusă la extrem, PSD şi PNL nu se sfiesc să promită că vor stinge cu bani tot ce “arde” românul la buzunar: atragerea de mega-investiţii pentru dezvoltarea României, majorarea rapidă a salariilor, crearea a zeci de mii de locuri de muncă, dar şi construirea de spitale şi autostrăzi. După ce liberalii le-a luat-o înainte promiţând majorarea alocaţiilor pentru copii, profesori, asistenţi medicali şi dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017, pesediștii nu se lasă mai prejos şi fac cunoscut că vor depune cât de curând un proiect, la Parlament, prin care propun eliminarea a 102 taxe, începând cu anul viitor. Evident, promisiunile PSD nu se opresc aici. Pare-se că milionul de locuri de muncă, garantat de PSD în urmă cu patru ani că se va concretiza până anul acesta, a fost “resuscitat” de curând. Ceva mai realiști ca în 2012, pesediștii promit astăzi crearea a circa 850.000 de locuri de muncă, în trei ani și două pocniri din degete… Mai mult, PSD dă asigurări că peste un milion de români vor avea salariul de peste 1.000 euro brut până în 2020. Aceeași social-democraţii susțin că vor reducerea impozitului pe venit de la 16 la 0 la sută pentru cei care obţin venituri din activităţi independente mai mici de 24.000 lei/ an. PSD mai promite, de asemenea, şi creşterea salariului minim la 1.750 în 2020, primul pas în 2017 fiind de 1.400 de lei. Și-apoi, desigur, pensionarii care nu iau mai mult de 2.000 de lei brut ar urma să fie scutiţi de plata oricăror taxe.

Nici PNL nu se lasă mai prejos când vine vorba de promisiuni sub formă de fumigene. Astfel că liberalii ne momesc, în programul de guvernare lansat săptămâna trecută, cu alocaţii pentru copii în valoare de 200 de lei, dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017, o majorare similară la profesori şi asistenţi medicali, dar etapizat, precum şi gratuitate pentru primele 3 proceduri de inseminare in vitro. PNL mai promite stimularea consumului intern prin reducerea TVA, readucerea TVA la 19 la sută de la 1 ianuarie 2017, introducerea a două cote diferenţiate de TVA, respectiv: pentru alimente, medicamente, energie electrică, gaze naturale, cărţi, servicii turistice, transport în comun şi alte produse. Lista liberalilor cu angajamente continuă: reducerea poverii fiscale pe muncă şi regândirea sistemului de contribuţii la asigurările, plafonarea contribuţiilor sociale la 3 salarii medii brute pe economie pentru profesiile liberale în şase luni de la preluarea guvernării, introducerea unui nou sistem fiscal începând cu anul 2017, ca de exeplu generalizarea cotei unice de 16 la sută pentru toate tipurile de taxe şi impozite (impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe dividende, TVA şi toate taxele pe muncă) etc.

După cum ușor putem remarca, la fel ca social-democrații, și liberalii ne asigură că, în România, va curge cu lapte și miere. Totul este să le acordăm votul. Așa că, înainte de toate, ne întrebăm: pentru ce i-am plătit, unde naiba au fost și ce dracu au făcut politrucii ăștia până acum?! S-au trezit ei, așa, azi-dimineață, și și-au dat seama că lucrurile în țara asta pot fi schimbate peste noapte, bătând din palme? Nu, fraților, este cât se poate de evident că luăm parte la o nouă mascaradă, o nouă serie de promisiuni mincinoase. Iar cine mai cade astăzi în plasa lor, după atâția ani de amăgiri și gogoși îndesați pe gât, își merită soarta. Cu prisosință.

