Aladin a fermecat-o pe Vasilica

Fostul șef de tristă amintire al Finanţelor din România, trimis în judecată de DNA pentru fapte de corupție, a demonstrat unei țări întregi că nu mor caii când vor câinii. Ete așa! Fost primar de Slatina, Darius Vâlcov a ajuns astăzi, din nou, pe cai mari. Doar n-ați crezut că doamna prim-ministru își va lua, pe post de mână dreaptă, vreun om care să nu fi avut vreodată legătură cu justiția, din categoria celor care intră pe ușa inculpaților. Ar fi fost o anomalie, desigur, ceva nefiresc. Vâlcov a fost desemnat, la începutul acestei săptămâni, consilier de stat în aparatul propriu al primului-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Nici măcar nu s-a mai așteptat sentința în primul dosar din cele două pe care domul consilier le are, decizie care, cică, ar putea fi dată în 8 februarie. faăte grave, corupție, hoție, șpăgi luate noapte, prin cimitire, te doare capul, nu altceva. Dar până la rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești, desigur, ca orice alt român aflat într-o situație mai mult sau mai puțin penală, noul nostru consilier măreț este prezumat a fi nevinovat.

Lăsând la o parte faptele pe care procurorii le-au probat și le-au pus teancuri, în dosarele trimise în instanță, cred că vă amintiți despre pasiunea lui Darius pentru lucrurile fine, frumoase și mai ales valoroase. Un tip super-descurcăreţ, dar și un „erudit” cum spun unii. Poate. Dar unul cu un profil care lasă loc multor dubii privind integritatea sa, dar şi a corectitudinii cu care a reuşit să strângă averi durdulii. Cert este că un om care nu se teme de nimic şi de nimeni nu-şi pierde urma documentelor, a bunurilor, a seifurilor, te miri pe unde. Nu ar avea de ce. Vă amintiți cum anchetatorii au găsit un seif baban pe care domnul ex-ministru, actual braț drept al doamnei prim-ministru, l-a plimbat ca pe Sfintele Moaşte şi l-a ascuns în ultimii ani în casele mai multor cunoscuţi sau parteneri de afaceri.

L-au găsit, căutătorii de comori de la Parchet şi l-au ridicat dintr-un imobil situat unde a înțărcat mutu’ iapa, unde – presupunea domnul consilier – nu mai ajunge nici naiba. Când anchetatorii cei curioşi au deschis seiful, să leşine pe capete, nu altceva! În interior, comori peste comori, ca în desenele animate cu Aladin. Uimiţi ca preşcolarii la eclipsă, aceştia au inventariat la vremea respectivă și au notat, printre alte mărunțișuri: peste 1.300.000 de lei, 90.000 de euro, trei kilograme de aur în lingouri şi trei tablouri inscripţionate Pierre Renoir, poate cel mai mare pictor francez al tuturor timpurilor, dar şi lucrări ale celebrului cineast şi scriitor francez, Jean Cocteau. Gusturi fine, trebuie să recunoaştem. Totuşi, toate acestea nu prea se pupă cu atitudinea de miel fugărit în Joia Mare, a domnului ex-ministru, atitudine pe care o afişa la televizor în unele emisiuni, în care mai că nu i se întindeau covoare persane sub tălpi, atât era de compătimit şi ridicat în stratosferă, prin prezumtiva lui nevinovăţie.

Nu suntem noi în măsură să declarăm vinovăția sau nevinovăția cuiva. Problema nu ar fi faptul că în seif s-a găsit „Nud de Femeie”, mâzgălit acolo, de un “neînţeles”, un tablou care valorează nişte sute de mii sau milioane de euro, sau că avea şi omul nişte kile aur, acolo ori câteva zeci de mii de euro cum avem cu toţii prin gospodărie, băgaţi pe sub parchet. Problema e cu ce a achiziţionat aceste bunuri, în ce condiții, dacă le-a declarat vreodată, dacă poate demonstra că din veniturile cinstite ale lui sau ale familiei a putut să pună mâna pe asemenea valori. Între timp, lupul moralist dădea lecții despre cum trebuie să cerem un bon fiscal atunci când cumpărăm o plăcintă sau o sticlă de suc. omul acesta supervizează acum activitatea Guvernului. Urmărește, prin funcția cu rang de ministru pe care o are, întreaga activitate guvernamentală. În acest Guvern nou, format din păpuși manevrate de păpușarul-șef, cu – iată – consilier sau alți funcționari trimiși în judecată pentru corupție, adică sfătuitori și supervizori de seamă prin care programul de guvernare (Dumnezeu știe care program și de către cine făcut) va fi pus în aplicare, așa cum se tot screm guvernele, schimbate precum ciorapii, să o facă de un an încoace.

Răstimp, legi peste legi care să-i facă de neatins şi nelegat pe demnitari și înalți funcționari, continuă să curgă în Parlament, în timp ce noi ne facem că sperăm pe mai departe la vremuri mai bune, la oameni mai corecți și mai cinstiți, care să ne conducă către un progres pe care tot timpul îl vedem doar la alții.