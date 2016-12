A mai trecut un an: Sălajul, încotro? Florin Negoiţă

Scriam, exact în urmă cu un an, un editorial asemănător, în care mă întrebam retoric, cu ce ne putem lăuda la final de an 2015. Nu am găsit lucruri măreţe; şi nu pentru că aş fi un tip cârcotaş ori veşnic nemulţumit, ci pentru că nu am avut de unde să aleg o realizare notabilă, măcar una, în judeţul nostru, astfel încât să închei anul în laude şi mai puţin în dezamăgire. Ne mai despart câteva zile de un nou final de an, iar lucrurile par a fi cuprinse în aceeaşi fotografie de acum un an, mă refer la peisaje, chiar dacă personajele sunt altele.

Un an la fel de anost, de sec pentru Sălaj. O linie curbată de multe ori în jos, ici-colo câte o revenire într- un domeniu care oricum nu ne-ar putea oferi o uimire sclipicioasă. De exportat, exportăm tot mai puţin: nici nu prea mai avem ce, de vreme ce până şi cei doi coloşi ai industriei noastre încep să-şi arcuiască umerii şi să intre în probleme tot mai serioase legate de productivitate, personal şi alte necazuri. Importăm toate gunoaiele de pe la alţii, bem lapte de prin alte ţări şi mâncăm cele mai oribile ouă din Polonia, sau de te miri unde, produse care, dacă scapă de salmonella, au un gust, un miros şi o culoare de îţi vine să o iei la fugă. Prin supermarketuri, totul e made in UE, însă nimeni nu ştie din care parte de UE anume.

Turismul, deşi cifrele de la statistică tot trâmbiţează reveniri spectaculoase, este de fapt un tăciune care abia mocneşte. Nu ştiu care dintre voi aţi văzut, măcar o dată în acest an, vreun turist intrând în pas alergător în Centrul de Turism din Clădirea Transilvania; hotelurile au ajuns acoperişuri pentru conferinţe iar noaptea mai vezi pe la ferestrele lor, o lumină, două, aprinse prin camere. La capitolele infrastructură majoră încheiem propoziţia înainte de a o începe. Bate vântul. Un podeţ, poate o canalizare, o apă curentă însă şi acelea încă nedate în folosinţă. Comune şi sate care se chinuie să termine proiecte începute de primari în mandatele pe care le-au preluat 2012! Le telefonăm primarilor să-i întrebăm de realizări, iar ei ne spun să revenim cu telefoanele maă către vară. Fermierii se lovesc de reticenţa autorităţilor, de imposibilitatea de a accesa bani, din cauza condiţiilor cuprinse în liste interminabile pe care nu le pot îndeplini nici pe sfert.

Drumuri găurite şi plombate rapid, amatoristic, străzi în municipiu la fel de neîngrijite, un centru de municipiu plin aproape în permanenţă de gunoaie. Dacă o iei la pas prin spatele prefecturii, până către piaţă. toţi comercianţii înoată în pahare de plastic, ambalaje şi mucuri de ţigară, fără să se sinchisească să ridice din dreptul uşii gunoaiele. Nu e doar vina celor care strâng, a autorităţilor care nu pot umbla zi şi noapte în urma fiecărui cetăţean pentru a-l trage de mânecă şi a-i bate obrazul. Este, în mare parte, vina oamenilor care dau dovadă de lipsă de educaţie şi cărora efectiv nu le pasă de urbea în care trăiesc.

La capitolul gunoi, nici blocurile nu arată prea bine, până vom ajunge să punem celebrele platforme subterane în fiecare cartier vor mai trece nişte luni, dacă nu chiar ani. Nicio clădire de patrimoniu nu a fost reabilitată în 2016, cad toate peste noi, punem garduri şi panglici care să avertizeze pietonii cu „atenţie, se prăbuşeşte”. O centură a municipiului aflată, pentru încă un an, în acelaşi stadiu. Zona metropolitană a ajuns un banc prost, după ce în urmă cu un an era declarată ca fiind „proiectul secolului”.

Oamenii sunt tot mai săraci, numărul pensionarilor creşte, cel al oamenilor care muncesc ori al celor care vor să muncească, scade îngrijorător. Forţele de muncă ne spun că şomerii refuză sistematic joburile oferite, motivat sau mai puţin justificat. Investiţiile noastre cuprind, de cele mai multe ori, obiecte second-hand, de la haine şi până la autobuze, lucruri care, în contextul unui comerţ sufocat de falsuri şi mizerii (mă refer la haine, de exemplu) secondurile reprezintă chiar o alegere inspirată. Ce aş putea să vă mai spun? Cum stăm cu divertismentul, cultura, spectacolele? Cum îngheţi, la propriu, în Casa Sindicatelor, dacă îţi faci curaj să te duci la vreo colindă ori spectacol de dansuri populare? Pentru că, în Sălaj, despre alte evenimente de amploare nu are sens să discutăm. Nu sunt bani. Nici măcar pentru un mic spectacol, astfel încât să mai putem uita de circul din stradă.

Statisticile urcă, însă doar în cazul relelor: tot mai mulţi tineri de pe la licee de prestigiu care ajung în faţa instanţelor cu propuneri de arestare pentru deţinere de droguri de mare risc; prin sate, ţiganii şi hoţii fac legea – deşi am angajat poliţişti „en-gros” şi i-am trimis pe teren să înceapă să facă ordine; accidentele şi-au dublat numărul – tot mai mulţi inconştienţi se urcă la volan beţi ori fără permis. Pietonii stau cu ochii în telefoane şi sunt luaţi pe sus de pe drum, şoferii nu mai văd trecerile de pietoni, semafoarele, căruţaşii nu înţeleg nici astăzi de ce trebuie să deţină un triunghi reflectorizant ori un felinar atunci când se deplasează pe drumul public. Iar lista ar putea continua la nesfârşit. Aş vrea să vă zugrăvesc anul 2016 şi în lucruri bune însă, în afară de câteva mărunţişuri, nu am nimic de menţionat.

Politic, de asemenea, un an al dezastrelor, al celor mai mari dezamăgiri, un an al unor figuri care s-au făcut literalmente de râs în faţa electoratului, cu foarte puţine excepţii, un an în care noile administraţii locale, promit dar parcă încep şi ele, după şase luni, să intre în acelaşi ritm pur sălăjean, de “lasă-mă să te las”. Aş vrea ca anul care vină să întoarcă acest editorial pe dos şi să-mi demonstreze că trendul nimicului, al indiferenţei, al banilor cheltuiţi fără cap, s-a încheiat. Nu vreau să-i critic pe cei nou instalaţi în funcţii. Ar fi lipsit de corectitudine, am să spun doar că ne dorim, şi în Zalău, şi în Gîlgău, şi în Bănişor, să avem o viaţă mai bună, să fim băgaţi în seamă de cei cărora le-am oferit încredere, susţinere şi un vot hotărât.

Vrem să ne fie şi nouă mai bine. Nu mai vrem să fim ultimii, în niciun top al judeţelor. Vrem să reuşim să ne bucurăm mai mult de viaţă, să câştigăm ceva mai mulţi bani, să putem primi mai mulţi oaspeţi care să ajungă, la sfârşit de 2017 să îşi dorească să revină la noi, să ne laude, să ne ducă vestea în ţară şi în lume despre judeţul nostru şi toate frumuseţile care există în el, de la oameni până la tradiţii, locuri şi istorie.

Comentarii

comments