16 echipe din fotbalul sălăjean se duelează la “Cupa Primăverii”

Baza Sportivă “Titan Arena” va găzdui sâmbătă şi duminică prima fază din cadrul celei de-a doua ediţii a “Cupei Primăverii” la fotbal, pe teren cu suprafaţă sintetică. 16 echipe s-au înscris la ediţia din acest an, opt dintre ele fiind echipe ce activează în Liga a IV-a, iar celelalte opt, în Liga a V-a.

Meciurile pentru echipele din eşalonul patru, care alcătuiesc primele două grupe, se vor desfăşura sâmbătă, iar duminică sunt programate meciurile din celelalte două grupe, între echipele din Liga a V-a.

Atât sâmbătă, cât şi duminică, meciurile vor începe la ora 10, iar în semifinale se vor califica echipele de pe primele două locuri din fiecare grupă.

Faza finală a competiţiei, care va include semifinalele şi finalele, este programată la finalul săptămânii viitoare.

Prima ediţia la categoria echipelor ce activează în Liga a IV-a a fost câştigată de Unirea Mirşid, iar cea rezervată formaţiilor din eşalonul cinci, de Olimpia Rus.

Vineri după-amiaza, începând cu ora 17, în sala de şedinţe a Primăriei Crasna este programată Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţiei Judeţene de Fotbal.

Grupa A: Unirea Mirşid, Silvania Cehu Silvaniei, Sportul Şimleu şi Real Crişeni.

Grupa B: Cetatea Buciumi, CS Crasna, CS Hida şi Benfica Ileanda.

Grupa C: Sporting Zalău, AS Creaca Jac, Steaua Cosniciu şi Cetatea Almaşu.

Grupa D: Olimpia Rus, Unirea Hereclean, Agronova Dragu şi Luceafărul Valcău.