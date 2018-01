“Zilele Zalăului” și evenimentele artistice mari vor avea un loc special amenajat, în afara municipiului

Primăria Zalău lucrează la un proiect de anvergură, ce a fost aprobat într-o ședință de Consiliu local, la finele anului trecut, proiect prin care toate evenimentele cultural-artistice, festivalurile, inclusiv cele tradiționale ori gastronomice, vor avea un loc de desfășurare cu totul nou, special amenajat și complet utilat, în afara municipiului.

Primarul Ionel Ciunt a declarat pentru Magazin Sălăjean că acest proiect face parte din planurile pe care echipa de la conducerea municipiului le-a pus la punct încă din primele săptămâni de la preluarea mandatului și că un loc de agrement în care zălăuanii să poată ieși la picnic să se relaxeze, este o necesitate pentru municipiu. Totodată, primarul municipiului ne-a spus că proiectul inițial a fost îmbunătățit și extins, iar viitorul loc de agrement ce va fi situat lângă Zalău, în apropiere de Aghireș, va putea să găzduiască și festivalurile pe care municipalitatea le va organiza în viitor, dar și sărbătoarea cetății – “Zilele Zalăului”. Un eveniment care a stârnit, de-a lungul anilor, multe controverse în comunitatea noastră, în special pe fondul mizeriei, al zgomotului și disconfortului din centrul municipiului.

Au mai fost luate în calcul și alte considerente importante, precum parcările – insuficiente oricum însă cu atât mai mult în perioadele în care se organizează evenimente mari -, aglomerația și circulația în municipiu, în perioada desfășurării unor astfel de evenimente cu participarea a mii de sălăjeni, știut fiind faptul că în astfel de situații, practic, întreg centrul municipiului este blocat.

Referitor la amenajarea acestui spațiu de agrement, Ionel Ciunt a spus:

“Proiectul este în atenția noastră, lucrăm la el, într-o variantă mult mai complexă decât cea gândită inițial, de aceea am și întârziat puțin. L-am mai îmbunătățit și extins, am venit cu idei practice și am încercat să rezolvăm nu doar problema agrementului, a ieșirii la << iarbă-verde >>, în sensul în care această zonă va avea și o scenă de mari dimensiuni, toate utilitățile, locuri de joacă, de relaxare și altele. Locul de agrement va fi situat în apropiere de Aghireș și nu va fi nu doar o simplă zonă de picnic, ci și un loc complet dotat și utilat pentru desfășurarea de spectacole, evenimente culinare sau pentru << Zilele Zalăului >>, cel mai mare eveniment al municipiului nostru pentru care am promis că vom găsi un loc de desfășurare decent, potrivit, evitând astfel neplăcerile pe care le știm cu toții de peste două decenii, atunci când organizăm << Zilele Zalăului >>.

Vrem un loc în care zălăuanii care doresc să se distreze să nu mai creeze neplăceri celor care vor, de exemplu, mai multă liniște, dar și să fie scutiți de aglomerație, fum de grătar sau zgomot. Va fi o zonă frumos amenajată care va scăpa orașul de neplăcerile care vin odată cu acest gen de evenimente, pe lângă avantajele binecunoscute și nevoia de distracție, de relaxare cât se poate de firească, a fiecărui locuitor”. Nu este, încă, sigur că acest loc de agrement va fi finalizat în vara acestui an, astfel încât este posibil ca, pentru ultima dată, “Zilele Zalăului” să se desfășoare și în 2018 în același loc, respectiv parcarea din spatele Primăriei municipiului. Însă, cum până la vară mai este destul timp, nimic nu poate fi stabilit cu exactitate acum, în privința acestui eveniment.