Vezi cine scapă de la plata impozitului pe veniturile din pensii Olivian Vadan

Plafonul pentru impozitarea pensiilor va fi mărit începând cu data de 1 ianuarie 2017, potrivit Codului fiscal. Astfel, noi persoane vor scăpa, practic, de impozitarea pensiei lunare pe care o încasează, diferența urmând să ajungă în buzunarele lor.

În prezent, veniturilor din pensii li se aplică un impozit de 16 la sută (ce ajunge la bugetul statului), însă numai dacă este depășit un anumit plafon stabilit de Codul fiscal. Potrivit legislației, in 1 ianuarie 2016, impozitul pe venit este reținut în cazul pensiilor care depășesc 1.050 de lei. Din 1 ianuarie 2017, acest plafon va crește cu 50 de lei, ajungând la 1.100 de lei.

„Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar”, scrie în actul normativ. Cu alte cuvinte, plafonul până la care pensiile sunt scutite de impozit urmează să ajungă la 1.100 de lei în 2017, la 1.150 de lei în 2018 și la 1.200 de lei în 2019. Astfel, noi persoane vor scăpa de plata impozitului pe veniturile din pensii începând cu data de 1 ianuarie 2017, din moment ce plafonul de impozitare va fi mărit. Iar banii ce nu vor mai fi reținuți ca impozit se vor adăuga la pensia plătită.

Spre exemplu, unei persoane care anul acesta are un cuantum brut al pensiei de 1.100 de lei i se opresc 13 lei pentru contribuția individuală la sănătate și 6 lei pentru impozitul pe venit, pensia netă fiind de 1.081 de lei. Din 2017, presupunând (strict exemplificativ) că valoarea unui punct de pensie va rămâne neschimbată, unei persoane cu o pensie de 1.100 de lei i se va reține numai contribuția la sănătate (13 lei), pensia achitată urmând să fie de 1.087 de lei. Deci, pensia va fi mai mare cu 6 lei.

Banii primiți din fondurile de pensii private și din fondurile de pensii facultative sunt incluși, de asemenea, la categoria venituri din pensii, potrivit Codului fiscal și normelor sale de aplicare. Rezultă că și acești bani sunt luați în considerare la impozitare.

Pensionarii ar putea scăpa de tot de impozitare

În luna septembrie a acestui an, Senatul a adoptat, ca primă Cameră sesizată, un proiect de modificare a Codului fiscal ce prevede, în esență, că toți pensionarii ar putea fi scutiți de impozitare. Totuși, pentru a se aplica, documentul are nevoie și de votul favorabil al Camerei Deputaților (care este forul decizional), acolo unde abia este în lucru la comisii.

