Valoarea tichetelor “Rabla” va creşte la 8.000 de lei

Programul Rabla va continua şi în acest an, iar valoarea tichetelor va creşte de la 6.500 de lei, cât a fost în 2016, la 8.000 de lei, a declarat ministrul Mediului, Daniel Constantin. Potrivit spuselor sale, bugetul alocat pentru acest program va fi la fel ca anul trecut, respectiv 220 de milioane de lei, iar cel mai probabil acest program va începe la sfârşitul lunii aprilie. O parte însemnată din această sumă va fi destinată programului Rabla Plus, prin care românii sunt încurajați să-și cumpere mașini electrice și hibrid.

În paralel, Ministerul Mediului vrea să finanțeze crearea de stații de încărcare a mașinilor eco.

”Rabla Plus va avea o sumă mult mai mare decât anul trecut la dispoziţie pentru 1.500 de autoturisme electrice. Aici vreau să vă spun că foarte mulţi au ridicat problema: cumpărăm maşini electrice, dar nu avem staţii de încărcare. Ne preocupăm ca la pachet să vină şi staţii de încărcare care să fie la dispoziţia fie a operatorilor existenţi, fie a celor care vor să-şi dezvolte astfel de staţii de încărcare. Vrem să creăm un sistem, cel puţin în jurul marilor oraşe, în care maşinile electrice să fie din ce în ce mai folosite”, a declarat Constantin.

Totodată, Ministerul Mediului intenţionează să aloce fonduri primăriilor care vor să achiziţioneze autobuze electrice. ”Vrem să punem la dispoziţia autorităţilor locale fonduri din Administraţia Fondului pentru Mediu sau din banii pe care i-am strâns datorită certificatelor de emisie CO2, acolo sunt aproape 1 miliard de lei, care pot fi folosiţi pentru astfel de investiţii, care înseamnă autobuze electrice”, a adăugat Daniel Constantin.

