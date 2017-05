Țiriac Energy – Sincro din Zalău, prima stație din Transilvania a companiei Florin Negoiţă

Compania Țiriac Energy, divizia de energie a Grupului Țiriac, a inaugurat oficial prima stație de carburanți din Transilvania și a doua din țară, în Zalău. Stația de alimentare din municipiu, situată pe strada Simion Bărnuțiu numărul 22 A, a fost inaugurată oficial miercuri, 17 mai, în prezența reprezentanților Grupului, a personalului stației, presei și a numeroși invitați. Stația din Zalău face parte din rețeaua în franciză Țiriac Energy – Sincro, care cuprinde în prezent patru stații (Zalău, Șimleu Silvaniei, Botoșani și localitatea Dorobanțu județul Constanța) și va include 50 de parteneri până la finalul anului 2020. Investițiile de la Zalău și de la Șimleu se ridică la 50.000 de Euro fiecare, Sălaj fiind primul județ din țară care a inaugurat simultan două stații de carburanți Țiriac Energy.

Deși va funcționa sub o nouă titulatură, Țiriac Energy – Sincro, stația din orașul Zalău este în continuare în administrarea lui Florin Brândușe, director general al West Oil. Acesta coordonează și stația de la Șimleu Silvaniei, parte a aceleiași rețele, stație ce a fost inaugurată tot miercuri.

Așa cum spun reprezentanții Grupului, ambele puncte de alimentare din județul Sălaj pun la dispoziția clienților produse petroliere de cea mai bună calitate, provenite din surse interne și o zonă de magazin, sub titulatura “Coffee & shop”.

“Ne-am propus să construim un lanț de benzinării cu capital integral românesc, care, susținute de un brand puternic, să devină o concurență notabilă pentru jucătorii tradiționali din piața de de combustibil din România. Pentru a atinge acest obiectiv, ne bazăm pe o colaborare de lungă durată cu noii parteneri, Florin Brândușe, director, și Mirel Chiș, administrator la West Oil ”, a declarat Remus Hîrceagă, director general Țiriac Energy.

„Oportunitatea de a activa sub un brand cu o notorietate ridicată, așa cum este numele <<Țiriac>>, mă onorează și mă obligă în același timp, să ofer prin cele două stații din rețeaua Țiriac Energy – Sincro un exemplu de bune practici și standarde înalte de calitate. Am încredere în acest parteneriat și în beneficiile lui pentru clienți, oraș și afacere în sine”, a declarat la inaugurarea stației din Zalău, Florin Brândușe, administratorul celor două stații sălăjene. Adițional rețelei de benzinării în franciză Țiriac Energy – Sincro, Grupul are în plan poziționarea în zonele urbane, dar și în cele de tranzit, a 150 de stații de carburant inovatoare fără personal, de tipul “self-service”, care mizează pe rapiditate și pe nevoia clienților de a alimenta ușor și în proximitate. Aceste stații vor însemna câștig de timp și prețuri mai mici. Acestea vor opera sub titulatura Țiriac Energy – Prompt și, cu siguranță, Zalău se va număra printre primele municipii din țară care vor beneficia de astfel de investiții din partea Grupului Țiriac Energy. La un cost mediu de 150.000 de euro pentru o staţie fără personal, întreaga investiţie se cifrează la 22,5 milioane de euro. Oficialii estimează că în câțiva ani, compania va atrage noi parteneri şi va ajunge la o reţea dezvoltată de benzinării.

Investiţia în rebrandingul unei singure staţii s-a ridicat la 50.000 de euro, curmând ca aproximativ 2,3 milioane de euro să fie investite în extinderea lanţului de benzinării în toate județele țării. Țiriac Energy comercializează o gamă diversificată de produse petroliere în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, prin intermediul unei echipe de vânzări dedicate, cât și prin portalul propriu tiriacenergy.ro, primul de acest tip din România. În anul 2015, Țiriac Energy a luat decizia strategică de a demara înființarea unei noi linii de business, prin dezvoltarea unui lanț de benzinării, atât asistate, cât și neasistate în timpul alimentării.

