Simex România, premiată la Expoziţia Internaţională de Mobilă de la Kiev Andreea Vilcovschi

Producătorul de mobilă Simex, din Şimleu Silvaniei, a fost răsplătit cu Diploma de excelenţă pentru cea mai bună prezentare de mobilă în cadrul Expoziţiei Internaţionale de Mobilă „Forum Kiff”, ce a avut loc în perioada 15-18 martie, în Kiev, Ucraina.

Manifestarea este cea mai mare de acest fel din Ucraina, la care iau parte companii de profil din toată lumea.

„Acest premiu demonstrează înca o dată faptul că brandul Simex, respectiv industria românească de mobilă cu toate greutăţile prin care trece are valori şi resurse apreciate la nivel internaţional. Când spun greutăţi, mă refer în primul rând la faptul că în ultimii ani, statul român nu prea susţine industria româneasca de mobilă”, a precizat Gabriel Antoniu Lavrincic, director comercial al firmei şimleuane, subliniind că la ediţia din acest an a evenimentului de la Kiev, compania Simex a participat cu fonduri proprii şi a ratat, în ultimii ani, târgurile internaţionale de mobilă de la Moscova, tocmai pentru că statul roman nu a mai oferit susţinere. „În toate ţările normale, participările la expoziţiile de profil sunt susţinute/subvenţionate de către stat”, adaugă reprezentantul Simex.

Acesta a mai declarat că mobila românească este extrem de apreciată în spaţiul ex-URSS, unde este considerată drept cea mai bună şi elegantă mobilă din lume. Un motiv în plus pentru ca autorităţile să-i susţină pe producători pentru a participa la următoarea expoziţie de la Moscova, din noiembrie 2017. În caz contrat, consideră Lavrincic, „riscăm să pierdem definitiv piaţa rusă, respectiv ex-URSS, ceea ce ar fi o mare pierdere pentru România”.

