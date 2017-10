Salarii de lux pentru directorii din instituţiile publice sălăjene

Locurile de muncă de la stat sunt tot mai căutate, în condiţiile în care majorările salariale din ultima perioadă au generat lefuri grase pentru bugetari. Acest lucru este confirmat de datele privind drepturile salariale achitate, pe care instituţiile publice din judeţ le-au publicat recent pe site-urile proprii.

Directorii şi şefii unor servicii din instituţiile publice din judeţul Sălaj sunt recompensaţi cu salarii de lux şi sporuri ce ar putea părea de domeniul fantasticului pentru un lucrător din mediul privat. Potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, instituţiile bugetare trebuie să publice la sediul propriu şi pe pagina proprie de interent, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

Amenzi de până la 10.000 de lei

Lista trebuie să cuprindă salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora; valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia; orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, daca este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa inspecţiei Muncii. Nerespectarea prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauza şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 lei.

Şefa de la CAS, prima în top

Cea mai mare leafă brută o primeşte Olga Stana, preşedinte-director general al Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj: 17.891 de lei. Directorul executiv al instituţiei, Marius Tăutu, are 14.941 de lei, iar director adjunct, Daniela Cordea, 10.798 de lei, în timp ce un şef de serviciu este remunerat cu aproape 9.500 de lei. Un consilier primeşte între 3.126 şi 6.390 de lei, în funcţie de gradul profesional şi de gradaţie, cel mai mic salariu brut revenindu-i şoferului, care încasează peste 2.900 de lei.

Cu salarii subtanţiale se laudă şi lucrătorii din Direcţia de Sănătate Publică Sălaj. Ligia Marincaş, şefa instituţiei, are un salariu de bază este de 14.941 de lei, la care se adaugă un spor de doctorat în valoare de 725 de lei. În total, 15.666 de lei. Cei doi adjuncţi, precum şi şeful departamentului sănătate publică sunt remuneraţi cu câte 10.980 de lei, consilierii au salarii de bază cuprinse între 3.209 şi 6.390 de lei, un asistent medical, în jur de 3.500 de lei, iar un şofer, circa 2.900 de lei.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, şefa instituţiei, Luminţa Nemeş are un salariu brut de 6.551 de lei, adjuncţii câştigă 5.935, respectiv 5.799 de lei, iar un şef de serviciu, 5.057 de lei. Consilierii câştigă între 3.700 şi 4.300 de lei, în timp ce leafa brută a unui inspector de muncă se învârte în jurul valorii de 3.700 de lei.

Directorul de la Pensii face voluntariat

Casa Judeţeană de Pensii Sălaj a publicat veniturile nete ale salariaţilor, după modelul Poliţiei şi al Jandarmilor, mai puţin pe cel al noului director, Liciniu Pop, care, potrivit tabelului postat pe site, câştigă 0 lei. Aflăm, în schimb, că un adjunct este remunerat cu 4.574-4.600 de lei, ca un şef serviciu încasează minim 3.798 de lei şi maxim 6.013 lei, un consilier, între 1.417 şi 3.300 de lei, în timp ce un inspector, minim 1.967 şi maxim 3.585 de lei.

La Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cel mai mare venit de bază, de 6.896 de lei, este obţinut de către directorul Ionel Mureşan, în timp ce adjunctul Alexandru Pura primeşte 5.592 de lei. Leafa unui şef de serviciu ajunge la 4.700 de lei, un consilier are 3.726 de lei, iar un inspector, între 2.500 şi 3.700 de lei.

Mircea Pop, directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sălaj, încasează luna un salariu net de 3.276 de lei, în timp ce subordonaţii săi primesc între 1.285 de lei (un referent) şi 3.128 de lei (un inspector superior).

Directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Sălaj, Adrian Fărcaş, este răsplătit pentru munca depusă cu un salariu brut de 4.482 de lei, în timp ce consilierii pe care îi are în subordine primesc câte 3.168 de lei. La Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj, cel mai mare salariu de încadrare îl are directorul Elena Mureşan – 7.312 lei, urmat de cel al adjunctului, 6,823 de lei, şi de al şefului de serviciu, 6.335 de lei. Un consilier superior primeşte 4.876 de lei, un inspector are între 1.790 şi 4.876 de lei şi un şofer, 1.973 de lei.

Sporuri de condiţii vătămătoare pentru angajaţii de la Agricultură

La Direcţia Agricolă Sălaj, fiecare salariat beneficiază pe lângă leafă, de sporuri de condiţii vătămătoare. Astfel, Valentin Duca, şeful instituţiei, are un salariu de bază de 7.207 lei, la care se adaugă un spor de 306 lei, un şef de serviciu din instituţie primeşte 6.211 lei leafă şi 308 lei sporuri, în timp ce un consilier încasează între 1.600 de lei şi 5.400 de lei, cu sporuri incluse.

Nu toate instituţiile bugetare din judeţ par să fi înţeles prevederile legale privind asigurarea transparenţei veniturilor salariale. Unele au publicat informaţiile în mod formal sau voalat. La Inspectoratul Judeţean de Poliţie Sălaj, dar şi la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj, aceste date au fost afişate sub forma unui tabel cu cel mai mic şi cel mai mare venit aferent, iar nu cu veniturile aferente fiecărei funcţii în parte ori cu sporurile acordate. La Poliţie, în luna septembrie, un ofiţer cu funcţie de comandă a câştigat între 3.353 şi 6.873 de lei, unul pe funcţie fără comandă, între 1.209 – 2.876 de lei, un agent de poliţie cu funcţie de comandă, între 1.785 şi 5.958 de lei, iar fără, între 1.308 şi 3.742 de lei.

La Jandarmi, ofiţerii cu funcţii de comandă primesc între 2.366 şi 5.969 de lei net, iar fără comandă, între 2.314 şi 3.489 de lei, maiştrii miliari, minim 1.287 lei şi maxim 1.763 de lei, iar subofiţerii, de la 1.256 lei, la 2.970 de lei.

Informații cu privire la veniturile aferente funcțiilor publice nu au fost publicate online (sau cel puțin nu în partea vizibilă) de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sălaj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj. Ultimele date de acest fel postate pe site-ul instituţiei din urmă sunt datate ianuarie 2017.

Site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului nu funcţionează, în timp ce la APIA, Garda de Mediu, Protecţia Consumatorilor şi Direcţia pentru Cultură există informaţii cu situaţia de la nivel central.