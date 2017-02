Salariaţii sălăjeni, plătiţi sub media naţională Andreea Vilcovschi

Sălajul număra, la finalul anului trecut, 47.281 de salariaţi, cu 174 mai puţini decât în noiembrie 2016, dar mai mulţi cu 913 decât la sfârşit de 2015, potrivit ultimelor date al Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj.

Din totalul amintit, aproape 56 la sută lucrau în servicii, 41 la sută, în industrie şi construcții, iar puţin peste 3 la sută în agricultură, silvicultură şi pescuit. Conform sursei citate, câştigul salarial mediu nominal brut pe total județ, în luna decembrie 2016, a fost de 2.397 lei/persoană, în scădere cu 26,4 la sută faţă de cel mediu nominal brut pe economie. Totuşi, valoarea acestui indicator este în creştere cu 3,1 la sută faţă de situaţia din luna anterioară -şi cu 11,4 la sută faţă de acum un an. Salarii medii brute peste media județului au obţinut lucrătorii din industrie şi construcții (2.512 lei/persoană), iar sub media județului, cei din servicii (2.358 lei/persoană) şi din agricultură, silvicultură şi pescuit (2.025 lei/persoană).

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu nominal net din judeţ, acesta a fost, în decembrie 2016, de 1.744 de lei/persoană, în scădere cu 25,9 la sută faţă de câştigul înregistrat la nivel naţional. Raportat la situaţia din luna anterioar, acest inducator a înregistrat o creştere de 3,4 procente, iar faţă de decembrie 2015, cu 11,7 procente. Pe principalele ramuri, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.837 lei/persoană în industrie şi construcții (peste media județului), 1.710 lei/persoană în servicii şi 1.482 lei/persoană în agricultură, silvicultură şi pescuit (sub media înregistrată pe total județ).

