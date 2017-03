Sălajul, judeţul cu cea mai mare creştere a numărului de suspendări Andreea Vilcovschi

Aproape 300 de firme din Sălaj au dispărut din peisajul economic al judeţului în primele două luni ale acestui an, potrivit ultimelor date statistici ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Este vorba despre 46 de firme a căror activitate a fost suspendată, 45 de societăţi dizolvate, 183 radiate şi şase intrate în insolvenţă. Faţă de situaţia înregistrată anul trecut, doar în ceea ce priveşte suspendările se remarcă un trend ascendent, în condiţiile în care numărul agenţilor economici care au recurs la această variantă a crescut cu 21 procente. Sălajul şi Ialomiţa sunt singurele din ţară unde acest indicator este pe plus, judeţul nostru fiind, însă, campion din acest punct de vedere.

La capitolul dizolvări, scăderea este de peste 53 de procente, de la 96, în primele două luni din 2016, la 45 în perioada corespunzătoare din 2017 în timp ce la radieri voluntare, scăderea este de la 308, la 183, în decurs de un an. Conform statisticii ONRC, în ianuarie şi februarie 2017, şase companii au intrat în insolvenţă, faţă de 17 cu un an înainte. În perioada amintită, doar 136 de sălăjeni au decis să înceapă o afacere.

La finele lunii februarie, judeţul Sălaj totaliza 12.740 de profesionişti activi, în creştere cu 1,78 la sută raportat la februarie 2016. Dintre aceştia, 6.432 sunt PFA, iar 308, persoane juridice.

