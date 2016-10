“Rabla” îţi oferă până la 2.000 de euro pentru o maşină nouă Florin Negoiţă

Persoanele fizice care vor să renunţe la vechiul autovehicul pentru a-şi achiziţiona unul nou, se pot bucura de o nouă suplimentare a tichetelor electronice în programul “Rabla 2016”, potrivit unui anunț Ministerului Mediului. În acest an, cetăţenii pot să ceară statului peste 8.500 de lei, bani nerambursabili, aşa cum prevede legislaţia în vigoare. Tichetele pot fi accesate de cetăţeni începând din această săptămână, suma realocată în cadrul Programului fiind de 12 milioane de lei. Prima de casare este de 6.500 de lei, existând posibilitatea accesării suplimentare a două eco-bonus-uri în următoarele situații: un eco-bonus de 750 de lei care poate fi adăugat primei de casare în situația în care persoanele aleg să-și cumpere un autoturism al cărui motor generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 100 g/km sau un eco-bonus în valoare de 1.500 lei pentru situația în care se optează pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid. Dacă mașina nouă respectă ambele criterii, un cetățean poate beneficia de ambele eco-bonus-uri, putând să ajungă, cu tot cu prima de casare, la o finanţare de 8.750 de lei care va fi suportată de Administraţia Fondului Pentru Mediu (AFM), din costul mașinii noi. “Anul acesta Programul Rabla a atins un succes istoric în cei 12 ani de când funcționează: a fost primul an în care tichetele electronice au fost epuizate în mai puțin de trei săptămâni și primul an în care Ministerul Mediului decide două suplimentări de buget. După ce în luna iulie am venit în completarea Programului cu 4.000 de tichete electronice care s-au epuizat și ele pe parcursul câtorva zile, astăzi am decis o nouă alocare bugetară care acoperă circa 2.000 de tichete electronice”, a declarat Cristiana Pașca Palmer, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

