Programul Prima Casă 2017 demarează  peste câteva zile

Unităţile bancare vor demara Programul „Prima Casă” 2017 până la sfârşitul acestei luni. Guvernul a aprobat plafonul de garanţii pentru acest an, în valoare de 2,5 miliarde de lei, şi acum se aşteaptă ca Fondul de garantare să vireze fiecărei instituţii finanţatoare cota aferentă. Unele bănci au început deja să primească cereri noi pentru anul 2017, în timp altele se pregătesc să îşi primească clienţii. Toate cele 18 bănci care participă la program vor putea acorda, în total, credite în valoare de până la 6 miliarde de lei în acest an, având în vedere că la garanţiile de 2,5 miliarde de lei se adaugă şi cele 175,5 milioane de lei rămase neutilizate de anul trecut. Luând în considerare o valoare medie a unui credit Prima casă de 50.000 de euro, peste 22.300 de români vor putea să-şi achiziţioneze o locuinţă prin acest program în acest an.

Guvernul a aprobat, în decembrie 2016, o Ordonanţă de urgenţă prin care statul va garanta în proporţie de maximum 50 la sută valoarea creditelor acordate pentru achiziţia de locuinţe noi şi/sau consolidate în cadrul programului guvernamental Prima Casă şi, totodată, creditele pentru locuinţele care nu se încadrează în aceste categorii vor fi garantate de stat în proporţie de maximum 40 la sută. Astfel, începând din acest an, statul garantează 50 la sută din valoarea creditului acordat doar pentru locuinţele mai noi de cinci ani sau consolidate seismic tot în ultimii cinci ani. În plus, aceste credite pentru cumpărarea de locuinţe noi sau consolidate merg până la 66.500 de euro, aferent unei locuinţe în valoare de 70.000 de euro, în condiţiile unui avans de 5 la sută.

Pentru locuinţele vechi garanţia statului scade la 40 la sută deoarece autorităţile vor să impulsioneze achiziţionarea de locuinţe noi. În acest caz, creditul maxim rămâne la 57.000 de euro. Dacă în trecut, în caz de neplată a creditului, băncile erau despăgubite imediat de către stat cu 28.500 de euro, acum despăgubirea scade la 22.800 de euro.

