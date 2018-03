Primăria Zalău răspunde nemulțumirilor venite din partea mediului local de afaceri

Referitor la nemulțumirile venite din partea mediului de afaceri local privind impozitul pe teren pentru anul 2018, Primăria Municipiului Zalău a făcut, într-un comunicat de presă, următoarele precizări:

“Din analiza obligațiilor fiscale (impozit pe teren + impozit pe clădiri) datorate bugetului Primăriei Municipiului Zalău a primilor 100 de contribuabili, persoane juridice, peste 80 la sută dintre aceștia plătesc mai puțin în anul 2018, față de anul 2017; această scădere se datorează, în principal, diminuării cotei de impozitare aplicate pentru calculul impozitului pe clădiri, de către Primăria Municipiului Zalău; nemulțumirile create de impozitul pe teren intravilan sunt în perioada de evaluare a fiecărui caz în parte, iar acolo unde acestea sunt justificate, vor fi corectate”.

Reamintim faptul că reprezentanții mediului de afaceri zălăuan s-au adresat, luna trecută, printr-o plângere Primăriei Zalău și Prefecturii Sălaj, în care își exprimau nemulțumirea față de noul cuantum al impozitului conform cu noua zonare a municipiului. Astfel, Clubul Oamenilor de Afaceri “Silvania” solicita revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 375 din 21 decembrie 2017, cu privire la noua zonare a intravilanului Municipiului Zalău în scopul încadrării pe zone de impozitare a imobilelor. Oamenii de afaceri s-au arătat indignați de faptul că, prin HCL amintită mai sus, terenul agenților economici din zona industrială va fi impozitat la fel ca terenurile aflate din “buricul Zalăului”.

Astfel încât, dacă până în prezent, firmele plăteau impozite la nivelul zonei C de clasificare, din acest an, acestea suint obligate să plătească taxe la nivelul zonei A. “Întreaga zonă industrială a Zalăului, situată pe Bulevardul Mihai Viteazul, este afectată de această decizie, terenurile lor trecând din categoria C în categoria A, suferind o majorare a impozitului pe teren.

Cei care se consideră afectați arătau în plângere faptul că agenții economici angajați în activități de comerț sunt afectați de orice cost de funcționare în plus, asemenea majorări dezavantajându-i față de concurenți din zone apropiate care beneficiază de taxe mai reduse, o eventuală majorare a produselor comercializate fiind sesizată de consumator, diminuându-le cifra de afaceri.

Astfel, printre cei afectați, se regăsesc Multicom Srl , Miral Com Srl (fost zona B – actual zona A), Group Metal Trading Srl , Doradia Srl, Conti Srl, Universal Eurobuild Srl, Transex Srl (fost zona C – actual zona A). “O eventuală diminuare a numărului de angajați ar afecta într-un mod mai dezastruos bugetul local decât această majorare a încasărilor percepută de Primăria Zalău”, se arăta în plângere.