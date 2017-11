Prețurile cresc doar la raft: magazinele tip “supermarket” fraieresc consumatorii și umflă prețurile după bunul plac

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a arătat zilele trecute, indignat de faptul că prețurile la aproape toate produsele alimentare de larg consum, în special în supermarketuri, au crescut cu procente nejustificat de mari, spunând că va sesiza Consiliul concurenței cu privire la această situație care a căpătat deja forme îngrijorătoare. Această practică este, în cea mai mare parte, uzitată de magazinele tip supermarket aparținând vânzătorilor de renume din uniunea Europeană, magazine existente și în județul Sălaj. Creșterea prețului la carburanți justifică o parte din creșterile prețurilor însă, cu siguranță, de vreme ce produsul la poarta producătorului este neschimbat, orice consumator se întreabă de ce unele produse au înregistrat creșteri de prețuri de peste 100 la sută în unele cazuri, lucru total nejustificat.

„Am fost şi eu la unii producători, am văzut că la nivelul lor costurile au stagnat şi chiar au scăzut, dar la comercianţi sunt diferenţe foarte mari. I-am rugat pe toţi de pe acest lanţ să nu fie lacomi. La ouă, preţul la poarta fermei este 52 de bani şi ajunge la peste un leu, mi se pare că distanţa asta a lăcomiei este prea mare”, a declarat Petre Daea. În cazul cărnii de porc, „preţul în viu, la fermă, a fost de 6,5 lei şi a scăzut la 5,5 lei – vom vedea acest lucru şi pe piaţă?”, s-a întrebat ministrul.

Petre Daea a explicat că în Europa a scăzut foarte mult producţia gospodăriilor, producătorii particulari n-au mai ieşit pe piaţă cu cantităţile obişnuite, lucru de care au profitat comercianţii şi astfel au crescut preţurile la ouă şi la unt. „Am fost, împreună cu colegii din Ministerul Agriculturii, să vedem dacă acest lucru s-a întâmplat şi în România. La ouă, costul de producţie este de 36 de bani şi am observat că nu s-a schimbat, oul pleacă din fermă la preţul de 52 de bani. Dar la raft preţurile sunt peste un leu. Nu putem fi stană de piatră când piaţa o ia aiurea”, a mai spus Petre Daea.

Ministrul Agriculturii a anunţat sâmbătă, la Sibiu, că a sesizat Consiliul Concurenţei cu privire la creşterea preţurilor la mai multe produse, după ce, din discuţiile cu producătorii, a înţeles că nu a intervenit nicio majorare, dar cu toate acestea ouăle şi carnea sunt mai scumpe la raft.

„Noi am văzut ce s-a întâmplat în piaţă. Preţurile au început să crească şi am căutat să analizăm la fiecare produs, să vedem în raft ce se întâmplă, apoi la producători. La producători am văzut că nu există modificări în costul de producţie. Am solicitat sprijin la Consiliul Concurentei, pentru că ştim că preţul se realizează de piaţă, dar noi nu găsim elemente care să justifice un asemenea preţ şi am cerut răspuns de la Consiliu. Sunt specialişti în domeniu, au instrumente legale să vedem dacă sunt şi alţi factori perturbatori pe piaţă”, a declarat Petre Daea.