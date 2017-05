Porțiune din autostrada Transilvania – “mostră de incompetență a autorităților” Florin Negoiţă

Asociaţia Pro Infrastructura, o organizație neguvernamentală care monitorizează lucrările de infrastructură din România, a postat pe o rețea de socializare o filmare efectuată la înălțime cu tronsonul A3 Gilău-Nădăşelu, precizând faptul că, deşi porțiunea în cauză, din autostrada Transilvania, va fi gata în toamna acestui an, nu va putea fi folosită deoarece această bucată de autostradă nu este conectată la restul autostrăzii A3 printr-un pod/viaduct. „Vă prezentăm cel mai frumos << muzeu de autostradă >> din România, o porţiune de 8,7 km din Autostrada A3 între Gilău şi Nădăşelu, în apropiere de Cluj-Napoca! De ce îi spunem muzeu? Pentru că această bucată de autostradă va fi finalizată, cel mai probabil, în luna septembrie a acestui an, însă nu va putea fi folosită de şoferi pentru că nu este conectată de restul autostrăzii A3 printr-un pod/viaduct în nodul Gilău. Acest tronson de autostradă este o mostră excelentă a incompetenţei autorităţilor incapabile să finalizeze o licitaţie şi să semneze un contract de execuţie a unui pod/viaduct, deşi au avut 4 (patru!) ani la dispoziţie, din vara anului 2013 de când a fost reziliat contractul cu Bechtel“, arată cei de la Asociaţia Pro Infrastructura pe rețeaua de socializare. Tronsonul Gilău – Nădăşelu are o lungime de 8,7 kilometri, iar valoarea contractului este de circa 258 de milioane de lei, potrivit site-ului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR (fost CNADNR), dar procedurile în vederea licitației pentru viaductul peste Someş, care va lega această bucată de autostradă situată între Gilău şi Câmpia Turzii nu sunt nici în prezent demarate.

Comentarii

comments