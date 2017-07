Peste 1.000 de firme înfiinţate în Sălaj în prima jumătate a anului 2017 Andreea Vilcovschi

Peste 1.000 de sălăjeni s-au lansat în afaceri în primele şase luni ale acestui an, potrivit ultimelor date publicate de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Mai mult de jumătate dintre aceştia (538 la număr) au optat pentru SRL-uri, 343 şi-au deschis PFA-uri, 94 întreprinderi individuale, 40 întreprinderi familiale, iar cinci, cinci cooperative agricole. Comparativ cu situaţia înregistrată în perioada corespunzătoare din 2016, când au luat fiinţă 732 de firme, saltul este de peste 39 de procente.

În creştere sunt şi suspendările, numărul agenţilor economici ajunşi într-o astfel de situaţie fiind de 134, cu 44 la sută mai mulţi decât în urmă cu un an. Este, de altfel, cea mai mare creştere de la nivel naţional. În schimb, arată sursa citată, s-au înregistrat mai puţine dizolvări, radieri şi insolvenţe. Mai exact, în intervalul ianuarie-iunie 2017, au fost dizolvate 147 de firme, cu 39 la sută mai puţine decât în prima jumătate din 2016, 491 au fost radiate (-36,23 la sută), iar 24 au intrat în insolvenţă, faţă de 40 cu un an înainte.

La finalul lunii iunie 2017, în Sălaj existau 13.288 de comercianţi activi din punct de vedere juridic, cu 4,57 la sută mai mulţi decât în aceeaşi perioadă din 2016. Mai mult de jumătate dintre aceştia sunt persoane juridice.