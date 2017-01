O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru fostul consilier județean Marius Șandru Andreea Vilcovschi

Membrii reţelei evazioniste din care face parte şi fostul consilier judeţean Marius Şandru au fost condamnaţi, miercuri, 12 ianuarie, de către magistraţii Tribunalului Sălaj. Toţi cei opt inculpaţi au beneficiat de prevederile legii penale mai favorabile, unul dintre ei fiind achitat.

Astfel, Czaholi Istvan Zsolt, a primit două pedepse, de şase luni şi doi ani şi şase luni de închisoare, pentru evaziune fiscală continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, în mod repetat şi în baza unui rezolutii infracţionale unice, în calitate de administrator la SC Carneoc Consulting SRL Zalău, Czaholi a desfăşurat activităţi economice fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile obţinute şi a dispus înregistrarea în evidenţele contabile de cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, în scopul diminuării sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată, prejudiciind bugetul statului cu aproape 1,5 milioane de lei.

Întrucât infracţiunile săvârşite sunt concurente cu cele pentru care a fost condamnat în 2015, de Tribunalul Sălaj, la cinci ani de detenţie, magistraţii au stabilit o pedeapsă finală de şase ani de închisoare cu executare. În plus, i-au interzis dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o durată de patru ani după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Aceleaşi drepturi i-au fost interzise şi din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată.

Şandru a fentat statul cu 950.000 de lei

Szepesi Lorand Ioszef a fost condamnat la un an şi trei luni închisoare, tot pentru evaziune fiscală, întrucât în perioada iulie 2011-ianuarie 2013, în calitate de administrator la SC Petradom SRL Sălăţig, a dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii de facturi fictive având ca obiect materiale de construcţii şi furaje pentru animale. În acest fel, inculpatul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de 867.377 lei.

Constând că infracţiunea este concurentă cu cele pentru care a fost condamnat, în 2013, de către Judecătoria Zalău, judecătorii sălăjeni i-au aplicat o pedeapsă de un an şi zece luni cu suspendare pe un termen de încercare de trei ani şi 10 luni.

Găsit vinovat de evaziune fiscală, Marius Şandru s-a ales cu patru ani de închisoare cu executare în regim de detenţie. Potrivit procurorilor, în calitate de administrator la SC TCM Construcţii & Instalaţii SRL Tîrgu Mureş şi SC Eco Aqua Logistics SRL Cluj-Napoca, Şandru a dispus, în perioada august 2012-noiembrie 2013, înregistrarea în contabilitatea societăţilor de facturi fictive având ca obiect utilaje folosite în domeniul construcţiilor şi prestări de servicii în acest domeniu de activitate, facturi pe care la rubrica furnizorul figurează SC Carneoc Consulting SRL, SC Vegal Construct SRL şi SC Agrotez Zid SRL, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului. Prejudiciul a fost estimat la peste 950.000 de lei.

Fostului consilier judeţean i s-a interzis dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale, dar şi pentru patru ani după terminarea executării pedepsei principale.

Evaziune cu facturi fictive

Lui Molnar Imre, un alt inculpat din dosar, instanţa i-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare, cu suspendare pe un termen de încercare de trei ani. În calitate de administrator la SC YMY Trans SRL Deja, acesta a dispus înregistrarea mai multor facturi fictive în evidenţele contabile ale societăţii, având ca obiect materiale de construcţii şi prestări de servicii din acest domeniu de activitate, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului, susţin anchetatorii. Prejudiciul depăşeşte 480.000 de lei. În plus, i s-a interzis să fie ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi să fie administrator al unei societăţi comerciale, pe durata executării pedepsei principale.

Cu trei ani de închisoare a fost pedepsit Ovidiu Marcel Oros, găsit vinovat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, după ce, în perioada 2012-2013, a emis mai multe facturi fictive, în favoarea SC Petradom SRL şi SC YMY Trans SRL, pe care la rubrica furnizorului figurează firme în care inculpatul nu deţinea nici o calitate. Prin aceste demersuri, a contribuit la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA-ului datorat bugetului de stat cu peste un milion de lei, explică procurorii. Întrucât aceste fapte au fost concurente cu cele pentru care are deja o condamnare penală definitivă, Tribunalul Sălaj a decis să-i dea o pedeapsă de trei ani de închisoare cu executare în regim de detenţie.

Obligaţi să achite prejudiciul nerecuperat

În același dosar, Ana Maria Brică a fost găsită vinovată de comiterea, în formă continuată, a infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, întrucât în perioada 2012-2013, a emis mai multe facturi fictive, în favoarea SC Petradom SRL şi SC YMY Trans SRL, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale a beneficiarilor respectivelor facturi. Astfel, precizează anchetatorii, a contribuit la diminuarea impozitului pe profit şi a TVA-ului datorat bugetului de stat cu circa 260.000 de lei. Pentru faptele sale, femeia s-a ales cu o amendă penală de 10.000 de lei.

Un singur inculpat din dosar a scăpat basma curată. Este vorba despre Gigel Moldovan, acuyat de evaziune fiscală, pe care magistrații Tribunalului l-au achitat.

Instanța sălăjeană a admis în parte acţiunea formulată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj și l-a obligat pe Czaholi la plata, către bugetul de stat, a aproape 1,5 milioane de lei, reprezentând prejudiciul nerecuperat, dobânzi, majorări de întârziere şi penalităţi aferente. În plus, acestea va avea de achitat, în solidar cu Marius Șandru și cu SC TCM Construcții&Instalații SRL, parte responsabilă civilmente, către bugetul de stat a sumei de 32.640 lei, reprezentând TVA înregistrat fără drept ca fiind deductibil, precum și a dobânzilor, majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente debitului principal în cuantum de 811.648 lei.

Cei doi oameni de afaceri vor trebui să plătească statului și dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile aferente debitului principal în cuantum de 144.461 lei.

Judecătorii au menținut măsura sechestrului asigurător instituit în martie 2015 asupra bunurilor lui Marius Șandru și au dispus luarea unei măsuri similare asupra oricăror bunuri mobile sau imobile aparținând inculpatului Czaholi, până la concurența valorii de 1,5 milioane de lei, și popririi sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului de către o a treia persoană.

Soluția Tribunalului Sălaj poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

“Colecție” de condamnări

În luna aprilie a acestui an, Marius Șandru primea o primă lovitură, după ce instanța din Sălaj l-a condamnat la șapte ani de detenție, pentru evaziune fiscală. Inculpatul a contestat decizia la Curtea de Apel Cluj. Pe rolul Tribunalului se mai află un dosar în care fostul politician este acuzat tot de evaziune fiscală.

Reamintim că Marius Şandru a candidat, fără succes, însă, la alegerile locale din 2012 pentru şefia Consiliului Judeţean Sălaj. El a prins totuşi un fotoliu de consilier judeţean pe listele PP-DD, migrând mai apoi la PNL. La alegerile parlamentare din același an, Şandru a intrat din nou în competiţie electorală, încercându-şi norocul pe Colegiul 2 la Camera Deputaţilor. Nici de data asta nu a fost să fie, el fiind învins detaşat de candidatul UDMR, Seres Denes.

