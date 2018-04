Nu avem altă soluție: bulevardul zălăuan va fi reabilitat pe bucățele

Reabilitarea “din temelii” a bulevardului Mihai Viteazul rămâne un obiectiv pe care, deocamdată, zălăuanii nu-l pot vedea dus la îndeplinire. Ultimele informații privind această operațiune cu grad maxim de importanță pentru municipiu, arată că reabilitarea bulevardului Mihai Viteazul va fi efectuată într-un viitor relativ apropiat, pe bucăți, mai precis reparațiile și asfaltările vor fi făcute pe porțiuni de doi-trei kilometri, toate pe banii municipiului. Inițial, șansa acestui bulevard a stat în cei 22 milioane de euro, bani europeni pe care municipalitatea s-a luptat să-i obțină în acest scop. Primarul municipiului, Ionel Ciunt, a făcut cunoscut cu puțin timp în urmă, după obținerea acestor bani, motivul pentru care nu i-am putut folosi pentru scopul inițial. “Banii i-am obținut, îi avem, nu este vorba despre bani pierduți. S-a vorbit despre faptul că, dacă nu am putut folosi această sumă pentru bulevard, ea s-a pierdut, lucru care este neadevărat. Suma există, doar că nu o putem folosi strict în acest scop.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a alocat municipiului Zalău această sumă, însă nu vom putea discuta în viitorul apropiat de o reabilitare completă a bulevardului folosind acești bani, dintr-un motiv ce nu ne poate fi imputat. Explicația constă în faptul că, Ghidul aferent acestei măsuri impune ca pe strada (în cazul nostru bulevardul Mihai Viteazul) pentru care folosești acești bani, să existe o bandă (pe fiecare sens) dedicată exclusiv mijloacelor de transport în comun. Deci, o bandă pe care să circule doar autobuzele și microbuzele, cu interdicția pentru orice alt vehicul. Fără această condiție îndeplinită, banii aceștia nu pot fi utilizați în scopul reabilitării bulevardului pentru că ne-am afla în mod automat într-o situație de ilegalitate. La modul în care arată traficul pe principala arteră de circulație din municipiu, ținând cont de greutățile pe care le întâmpinăm zi de zi din cauza traficului aglomerat, mai ales în anumite intervale orare, am apreciat că, a lăsa o bandă pe fiecare sens dedicată mijloacelor de transport în comun ar însemna un adevărat dezastru pentru traficul zălăuan care oricum are de suferit din cauza creșterii continue a numărului de autovehicule. Ne-ar încurca și mai mult în loc să ne ajute”.

Un lucru bun este faptul că acești bani vor putea fi folosiți pentru reabilitarea unor străzi care sunt, de asemenea, într-o situație destul de precară, pe porțiuni considerabile. Având în vedere faptul că discutăm de o sumă atât de mare, ar fi bine ca cei care decide aceste proiecte să le gândească în așa fel încât cârpelile și peticirile să fie evitate, știut fiind faptul că acest tip de lucrări țin exact cât ține un anotimp. Cu toții știm că fi de preferat să reabilităm complet, nu pe bucățele și în niciun caz pe vechiul stil consacrat, “cu roaba și lopata”. În timp ce o parte din cei 22 milioane de euro vor merge și către continuarea amenajării de noi spații de joacă, modernizarea celor rămase nereabilitate, dar și către spațiile pietonale și pistele de biciclete și alte lucrări.”

Pentru reabilitarea pe bucățele a bulevardului vo. fi folosi exclusiv fonduri din bugetul local. Prima por’iune din bulevard ce va intra în reabilitare este, potrivit municipalității, tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Voievod Gelu și intersecţia cu strada Lupului, mai precis o bucată de bulevard în lungime de aproximativ 3,5 kilometri.

“Este în curs de verificare și recepție proiectul tehnic aferent Modernizare parte carosabilă Bulevard Mihai Viteazul – tronson intersecţie str. Voievod Gelu, intersecţie str. Lupului, urmând ca după recepția definitivă a acestuia să fie demarată procedura de achiziție/implementare a acestor lucrări. Aceste lucrări vor fi finanțate din bugetul local. Sunt în curs de verificare și recepție documentațiile tehnico-economice pentru modernizarea culoarelor de mobilitate, în baza cărora se va depune o cerere de finanțare în cadrul Axei 4.1 POR. Scopul Primăriei Municipiului Zalău este de a finaliza toate achizițiile (proiect tehnic și lucrări) până la finalul anului 2018”, se arată în răspunsul municipalității.