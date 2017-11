Municipalitatea ia în calcul dublarea tarifelor la tarabele din Piața Dumbrava Nord

Un proiect de hotărâre ce vizează tarifele și chiriile pentru spațiile parte din domeniul public din municipiu, tarife aferente anului 2018 ce sunt propuse pentru a fi aprobate într-o ședință viitoare de Consiliu Local, aduce vești mai puțin bune comercianților și producătorilor care își desfac produsele în Piața Dumbrava Nord din Zalău. Dacă pentru Hala Agroalimentară și Piața Astralis, tarifele vor rămâne, anul viitor, același ca în 2017, nu același lucru se preconizează și pentru piața din cartierul Dumbrava Nord. Trebuie ținut cont, însă, de faptul că tarifele în această piață sunt în prezent foarte mici, iar creșterea nu va fi, pe cale de consecință, una îngrijorătoare.

Astfel, o rezervare de masă în sectorul agricol, alimentar și cel destinat plantelor și florilor, de la un tarif de 0,50 lei actual se va ajunge anul viitor la un tarif cu peste 60 la sută mai mare, respectiv 1,2 lei pe zi. În sectorul industrial și alimentar, de la prețul de 1 leu se va ajunge la 1,5 lei, în timp ce chiria pentru terenul ocupat de tarabe și rulote va ajunge, de la 0,50 lei la 1 leu. În Piața Astralis, cea care peste un an își va deschide porțile având o amenajare complet nouă, tarifele vor rămâne aceleași ca și în acest an, respectiv 2,6 lei pentru o masă din sectorul agricol, alimentar, flori, iar o chirie pentru suprafețele ocupate de tarabe va fi de de 2,6 lei/mp/zi. Neschimbate vor rămâne, așa cum am amintit mai sus, și tarifele în Hala Agroalimentară, cât și în cuantumul taxei pentru utilizarea toaletelor publice din municipiu. Nici tichetele de parcare nu vor suferi modificări, tarifele fiind și pentru 2018 la nivelul celor practicate în prezent.