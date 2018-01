Mai puține comisioane bancare pentru persoanele fizice, în special pentru cele cu venituri reduse

Vești bune vin din domeniul bancar, pentru toți cei care folosesc un cont bancar de plăţi cu servicii de bază, dar și cardul atașat contului respectiv. Clienții băncilor vor scăpa de comisioanele percepute pentru deschiderea şi închiderea unui cont, precum şi de comisionul pentru retrageri de bani sau comisionul pentru interogarea soldului, potrivit unui act normativ apărut zilele trecute în Monitorul Oficial, cu prevederi ce vor intra în vigoare începând cu sfârșitul lunii ianuarie. Totodată, persoanele cu venituri mici vor fi scutite și de alte comisioane aferente unor operațiuni bancare curente.

Măsurile sunt incluse în Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază. Documentul a apărut joi în Monitorul Oficial și se va aplica după 30 de zile de la publicare, adică din 27 ianuarie 2018.

Băncile nu vor mai putea să perceapă anumite comisioane pentru conturile de plăţi cu servicii de bază, atunci când este vorba de persoanele fizice cu venituri lunare peste 60 la sută din câștigul salarial mediu brut (în prezent, 60 la sută ar fi aproximativ 2.497 de lei).

Concret, instituţiile de credit vor fi nevoite să ofere gratuit următoarele servicii: operaţiunile necesare pentru deschiderea şi închiderea unui cont de plăţi; retragerile de numerar pe teritoriul Uniunii Europene (UE) dintr-un cont de plăţi, la ghişeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al băncii.

În ceea ce privește persoanele fizice cu venituri lunare situate sub pragul de 60 la sută din câștigul salarial mediu brut sau care în ultimele șase luni au avut venituri cumulate până sub 60 la sută din salariul mediu brut, acestea vor beneficia și de alte gratuități. În plus, actul normativ prevede faptul că băncile nu vor mai putea percepe comisioane pentru interogarea conturilor de plăți.

Băncile care vor ignora prevederile legale și vor percepe comisioane pentru serviciile gratuite stabilite de Legea nr. 258/2017 în cazul conturilor de bază vor risca amenzi cu sume cuprinse între 10.000 şi 50.000 de lei. Mai mult decât atât, instituţiile bancare vor putea fi obligate să restituie banii încasaţi ilegal, iar dacă nu se vor conforma vor risca amenzi între 50.000 şi 100.000 de lei.