Lefuri sub media pe ţară pentru sălăjeni

Câştigul salarial mediu brut în judeţul Sălaj a înregistrat în luna aprilie o uşoară scădere faţă de luna anterioară. Potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei Judeţene de Statistică (DJS) Sălaj, valoarea acestui indicator a fost de 2.590 de lei, mai mic cu 21,3 procente faţă de salariul mediu pe economie şi cu 0,8 la sută sub nivelul celui din luna anterioară. În schimb, spun statisticile, l-a depăşit cu 22,6 procente pe cel din aprilie 2016.

Câştiguri salariale medii nominale brute peste media județului au realizat salariații din industrie şi construcții (2.653 lei/persoană), iar sub media județului, salariații din servicii (2.579 lei/persoană) şi salariații din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit (2.097 lei/persoană).

La finele lunii iunie, Sălajul număra 48,529 de salariaţi, cu 61 mai mulţi decât în mai şi cu 1.533 mai mulţi decât în urmă cu un an. Din acest total, 27.101 de lucrători, adică 55,8 la sută, activau în servicii, 19.898 (41 la sută) lucrau în industrie şi construcţii, iar 1.530 (3,2 la sută), în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

În cazul salariului mediu net, creşterea faţă de iunie 2016 este de 21,9 la sută, până la va­loarea de 1.909 lei. În comparaţie cu datele pe luna mai 2017 s-a înregistrat o creştere de 1,8 la sută. Pe principalele ramuri câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1.997 lei/persoană în industrie şi construcții (peste media județului), de 1.877 lei/persoană în servicii şi de 1.564 lei/persoană în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit (sub media înregistrată pe total județ).