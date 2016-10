Interimar la conducerea Uzinei Electrice Andreea Vilcovschi

Inginerul şef al Uzinei Electrice, Mariana Biro, a fost desemnat de către membrii Consiliului de Administraţie al Uzinei Electrice să asigure, pentru următoarele două luni, interimatul conducerii companiei.

Decizia a fost luată vineri, 30 septembrie, în ultima zi de preaviz a directorului demisionar Viorel Marian. În vârstă de 60 de ani, Marian a renunţat din motive personale la fotoliul pe care l-a ocupat în ultimii 14 ani, însă şi-a exprimat disponibilitate de a a oferi consiliere, la nevoie.

„Aveam de gând să demisionez de mult timp. M-am străduit, am făcut tot ce am putut pentru această societate, dar am obosit. A venit vremea să mă retrag ”, ne declara Marian la scurt timp după ce a demisionat.

Comentarii

comments