Inspectorii antifraudă fac controale la comercianții de legume și fructe

Inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o operaţiune, denumită „Ceres”, prin care vor verifica, pe perioada verii, centrele comerciale, pieţele şi târgurile în care se vând fructe şi legume proaspete, au anunaţ reprezentanții Fiscul, care a aplicat amenzi şi confiscări în valoare de 2,75 milioane lei în primele două zile ale acţiunii.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au demarat şi anul trecut acţiuni de control la nivel naţional, pe fondul evaziunii ridicate din România, fiind vizate în special firmele care activau în comerţ şi hoteluri, restaurante, cafenele, care formează sectorul cunoscut sub denumirea HoReCa.

În ultimul an, inspectorii ANAF au demarat mai multe operaţiuni, precum “Cristal”, “Venus”,”Hermes” şi “Helios”.

Potrivit estimărilor Consiliului Fiscal, statul român pierde 17 miliarde de euro în fiecare an doar din evaziunea fiscală din neplata TVA.

