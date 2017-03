Grosul bugetului Consiliului Județean se duce pe salariile angajaţilor Andreea Vilcovschi

În acest an, judeţul are la dispoziţie un buget de aproape 177 de milioane de lei, cu doar trei procente mai mare decât în 2016, a anunţat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj. Potrivit spuselor sale, diferenţa dintre cele două secţiuni ale bugetului este considerabilă. Astfel, dacă în urmă cu trei ani, secţiunea de dezvoltare era semnificativ mai mare decât cea de funcţionare, în acest an, lucrurile stau exact invers. “Secţiunea de dezvoltare reprezintă puţin peste 30 la sută din cea de funcţionare şi asta pentru că în 2017 lipsesc sumele aferente contractelor cu finanţare externă. În acest moment, Consiliul Judeţean nu are niciun contract de finanţare din surse europene, prin urmare, din secţiunea de dezvoltare, circa o treime este asigurată din surse guvernamentale, iar diferenţa, din rezervele noastre, adică din excedentul anilor anteriori”, a punctat Marc.

În ceea ce priveşte secţiunea de funcţionare, veniturile proprii ale CJ au o pondere foarte mică, întrucât instituţia are la dispoziţie puţine surse care alimentează bugetul. Cea mai mare parte a sumelor reprezintă transferuri şi sume de echilibrare din bugetul naţional.

Majorările salariale pun presiune pe bugetul judeţului

În contextul majorărilor salariale produse la final de 2016 şi la început de 2017, administraţia judeţului va avea de suportat cheltuieli mult mai mari pentru plata lefurilor personalului din subordine. După cum a precizat şi şeful CJ Sălaj, jumătate din suma disponibilă la capitolul funcţionare este destinată acoperirii salariilor angajaţilor din asistenţa socială. “Creşterile sunt de peste 35 la sută, în principal datorită acestor majorări salariale”, a explicat oficialul judeţean.

Bani mai mulţi vor fi alocaţi şi pentru funcţionarea aparatului propriu al Consiliului, respectiv a celor trei instituţii din subordine: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Biblioteca Judeţeană “I.S. Bădescu” şi Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, motivul fiind tot majorărirel salariale, “cu precizarea că angajaţii din Cultură au avut parte de creşteri mai mari decât colegii din celelalte domenii, respectiv de 50 la sută”.

CJ Sălaj dă bani pentru activităţile sociale şi sportive

Reprezentanţii administraţiei judeţene şi-au propus ca în anul în curs să susţină financiar domeniul social, prin alocarea de fonduri atât pentru servicii de îngrijiri la domiciliu, cât şi pentru activităţi sportive, recreative şi pentru tineret.

Pentru domeniul din urmă, vor fi puşi la bătaie 300.000 de lei, bani din care se va asigura finanţare nerambursabilă de 5.000 de lei pentru stagii, cursuri, programe de formare pentru tineri, ateliere de lucru pentru păstrarea meşteşugurilor tradiţionale, competiţii şcolare, tabere şi caravane pentru copii şi tineri, evenimente sportive, activităţi recreative de masă şi activităţi sportive cu nevoi speciale. Ghidul este finalizat, proiectele putând fi depuse după ce va fi aprobat de către consilierii judeţeni.

Secţiunea de dezvoltare presupune, în principal, investiţii în drumuri judeţene, reabilitarea unor clădiri din patrimoniul CJ Sălaj, reabilitarea unor secţii ale Spitalului Judeţean şi extinderea unui corp al aceleiaşi unităţi medicale, dar şi amenajarea unei piste de aterizare la heliportul de la Jibou.

Patru drumuri, în calcul pentru finanţare europeană

Tiberiu Marc a mai precizat că instituţia pe care o conduce speră ca patru tronsoane de drum să poată fi modernizate cu fonduri europene. Este vorba despre DJ 108D Crişeni-Cehu Silvaniei, tronsonul dintre limita cu judeţul Satu Mare-Horoat Cehului-Benesat, cel dintre limita cu judeţul Cluj-Bogdana şi sectorul Nuşfalău-Crasna-Zalău-Creaca.

Pentru ultimele două, proiectele tehnice sunt deja contractate, ele urmând să fie recepţionate în această săptămână, iar apoi, pot fi pentru finanţare.

Proiectele pentru celelalte două tronsoane sunt blocate în faza de licitaţie a documentaţiei tehnice, din cauza contestaţiilor. “Din păcate, această licitaţie a început cu aproape un an înainte, la fiecare lucrare fiind înregistraţi 13 ofertanţi, care, după comunicarea rezultatului au trecut la contestaţii. Acum suntem în faza finală şi sperăm ca în următoarele trei luni să poată fi adjudecate constructorilor”, a mai spus preşedintele Consiliului Sălaj. Acesta a ţinut să sublinieze piedicile pe care actuala legislaţie a achiziţiilor publice le pune: “În forma actuală, legislaţia este mai greoaie şi mai complicată decât cea care a fost aplicabilă înainte. S-au făcut modificări în intenţia de a îmbunătăţi şi am ajuns la concluzia că ne blocăm în proceduri care dau posibilitatea care doresc să conteste, să o facă”.

Proiectul de buget va fi supus, peste o săptămână, votului consilierilor judeţeni.

Comentarii

comments