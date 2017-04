Faceţi cunoştinţă cu noua bancnotă de 50 de Euro Florin Negoiţă

După bancnota de 20 Euro din seria „Europa”, noua bancontă de 50 de Euro include un portret al “Europei”, personaj din mitologia greacă. Introducerea noii bancnote de 50 Euro face parte din eforturile depuse continuu în vederea sporirii siguranței bancnotelor euro. Un astfel de element de siguranţă îl reprezintă holograma. Aceasta va include o fereastră-portret, element desiguranță atractiv, vizibil pe ambele fețe ale bancnotei. Atunci când bancnota este privită spre o sursă de lumină, fereastra devine transparentă, redând portretul Europei pe ambele fețe ale bancnotei. Elementul reprezintă un progres la nivelul tehnologiei de producere a bancnotelor, sporind rezistența la falsificarea acestora. Pe lângă acest element de siguranță, bancnota include un număr de culare verde-smarald, într-o nuanţă foarte intensă care, la înclinare, își schimbă culoarea din verde-smarald în bleumarin.

Bancnota de 50 Euro este cea mai utilizată dintre toate cupiurile bancnotelor euro

Aceasta reprezintă peste 8 miliarde sau aproximativ 45 la sută dintre toate bancnotele euro aflate în prezent in circulație. Prima serie de bancnote euro a fost pusă in circulație în anul 2002. În anii care au urmat, tehnologia de imprimare și cea de imagistică digitală au progresat rapid. Pentru a menține increderea in bancnote și a păstra un avans față de falsificatori, bancnotele trebuie îmbunătățite pentru a spori și mai mult siguranța acestora. Prin urmare, Eurosistemul introduce treptat o a doua serie de bancnote, denumită „Europa”, care include elemente de siguranță mult mai performante şi substanţial îmbunătăţite. Noua bancnotă de 50 de Euro a intrat în mod oficial în circulaţie marţi, 4 aprilie 2017.

