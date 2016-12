Diplomaţi ruşi, în vizită la Şimleu Andreea Vilcovschi

Reprezentanţii autorităţilor locale din Şimleu Silvaniei au primit marţi, 13 decembrie, vizita consulului Federaţiei Ruse, Andrei Lanchilov, şi a secretarului I al Ambasadei Rusiei la Bucureşti, Dmitry Korshunov. Cei doi diplomaţi au vizitat oraşul de sub Măgura, acolo unde îşi are sediu compania Simex, unul dintre cei mai puternici actori din industria mobilei, care îşi desface produsele şi pe piaţa rusă.

„În contextul existenţei unei relaţii economice între Simex şi partea rusă, cei doi diplomaţi au venit în oraşul nostru, prilej cu care am discutat despre dezvoltarea acestor relaţii, dar şi pe stabilirea unor punţi culturale. Strategia lor prevede crearea de legături între comunităţile locale, iar noi suntem deschişi la o astfel de colaborare, pentru că este important să ne cunoaştem şi să ne respectăm”, ne-a declarat primarul Septimiu Ţurcaş.

